0403花蓮地震重創佐倉步道 搶修一年預計7月有限度開放

花蓮市郊佐倉步道去年0403強震後，沿途因巨石崩落擋道受阻。（記者游太郎攝）

2025/03/31 16:13

〔記者游太郎／花蓮報導〕去年0403花蓮市郊佐倉步道，沿途多處巨石崩落砸壞及擋住整條步道，林業保育署花蓮分署經1年搶修後，7月初預計將開放至3公里處，剩下的路段雖已將擋路巨石以機具打碎，但整治仍須一年，預估明年5月可全線開放。

登山民眾指出，0403強震造成佐倉步道受損嚴重，林保署花蓮分署雖然已搶修大部份的步道，供搶修機具通行，但仍禁止登山民眾進入，不少人從去年底開始，先後徒步進入，上週3.45至3.95公里的巨石已由重型機具打碎，但仍禁止通行，讓喜歡登山的民眾相當納悶，希望能加快復建進度，讓他們可以合法上山。

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民眾說，可以理解花蓮分署是為了登山民眾的安全著想，但搶修及復建的進度真的牛步化，聽說離全線開放還有1年時間，搶修的效率讓他們覺得似乎過慢，現在擋路的巨石都打碎了，進度應該可以適度加快。

林保署花蓮分署表示，佐倉步道崩落的巨石範圍相當廣，沿線有多處災損及邊坡滑落，歷經1年搶修後，擋路巨石已經以機具打碎，目前正進行2.58公里處邊坡治理工作，接續進行3.45至3.95公里巨石打碎、清運及邊坡治理工程，完工後預計今年7月初開放步道至3公里處予山友使用。

花蓮分署表示，考量3至3.95公里間的路面及涼亭設施多處災損，為安全考量起見，持續於今年度進行整修，預計明年5月佐倉步道全線開放。

佐倉步道位於花蓮市西郊，原為台泥採礦道路，經林業保育署花蓮分署整修規劃為現行步道，前段是產道、泥石路，沿途可見昔日的礦場遺跡、隨著山勢蜿蜒而上，沿途植栽豐富，草地綠意盎然，風景展望佳，步道終點至海拔460公尺，全程約4公里，登頂能俯瞰整個花蓮市及壯闊的太平洋，並可仰望砂婆礑山，是賞日出、夜景的絕佳地點。

佐倉步道擋路巨石經機具打碎後，目前正全力清除中。（記者游太郎攝）

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