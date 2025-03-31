「高雄後花園」坪鳳公園二期遊戲場完工 還能看飛機

坪鳳公園第二期工程，擴大既有遊戲場域範圍，（記者葛祐豪翻攝）

2025/03/31 15:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大坪頂有「高雄後花園」之稱，可遠眺小港風貌，當地的坪鳳公園第二期遊戲場近日完工開放，遊戲區擴大後有更多新設施，還能欣賞小港機場飛機起降。

高雄大坪頂地區屬鳳山丘陵餘脈，地勢高視野廣，可遠眺小港風貌，也能欣賞機場飛機起降，公園鄰近設有熱帶植物園；高市府2年前在大坪頂高坪二十五路旁，新啟用750多坪的坪鳳公園遊戲場，打造分齡分區、共融共享的遊戲空間，成為家長帶著小朋友休閒遊樂新據點。

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高雄市工務局長楊欽富指出，坪鳳公園一期遊戲場開放後，深受居民喜愛，不僅設置高雄戶外最大高度差的管狀滑梯，還有攀爬板、鑽籠、蹺蹺板、鳥巢鞦韆、幼幼滑梯、傳聲筒等多樣化設施，並保留漫步機、扭腰器等體健器材，開放後大獲好評，為滿足更多年齡層需求，市府加碼推動第二期遊戲場工程規劃。

工程設計延續第一期「鳥語樹」主題概念，擴大遊戲場地，升級園內機能，一口氣新增攀爬架（Monkey Bar）、平衡木樁、溜索、鳥巢踏階、沙坑、彈跳床及觀景平台等新設施，讓遊戲場更具挑戰性與趣味性。

此外，成人體健區也增設更多運動設備，讓陪伴孩子的家長，也能在這裡鍛鍊身心；值得一提的是，新增沙坑區不僅適合休憩，還能觀賞小港地區景緻，偶爾有飛機起降經過，目前均已完工正式開放。

坪鳳公園第二期設計，延續第一期「鳥語樹」主題概念。（記者葛祐豪翻攝）

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