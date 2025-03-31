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    澎湖清明應景美食融入教學課程 湖西國小師生體驗潤餅製作

    湖西國小將澎湖傳統清明美食潤餅製作，融入教學課程。（湖西國小提供）

    湖西國小將澎湖傳統清明美食潤餅製作，融入教學課程。（湖西國小提供）

    2025/03/31 15:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西國小為了讓學生們深入了解澎湖的傳統美食文化，特別舉辦了一場「潤餅製作體驗課程」，參加對象為低中高年級的學生。這次活動不僅讓學生們體驗製作潤餅的過程，還讓他們了解潤餅背後的歷史與文化意義，並體會澎湖先民生活不易的艱辛。

    在這次體驗課程中，由湖西國小本土語教學支援教師月環老師指導，講解其由來，親自準備了體驗器具，讓孩子動手製作潤餅。從餅皮製作、擺放餡料，到包裹餅皮的每個細節，都由學生們自己親自操作，過程中充滿歡笑與合作的氛圍，並讓美食更為可口美味。

    課程的設計充分考慮到不同年齡層學生的需求，對於低年級學生，在老師適時給予指導與協助下，完成打蛋、煎蛋、煎餅皮等步驟，完成蛋餅製作。而中高年級學生則有更多創作的空間，除了在燒燙的鐵具上抹上潤餅液體驗製作潤餅，還有蛋餅跟香蕉煎餅製作，連中餐的炒飯也能當作餡料還包裹食用，真是好玩又好吃。

    學生們在完成潤餅後，還進行了品嚐的環節，互相交流心得與感想，也讓學生們對傳統美食有了更深的理解和認同。湖西國小表示，未來學校將會繼續規劃更多類似的文化體驗活動，讓學生們在學習的同時，也能夠更加認識台灣的多元文化，並且將這份台灣傳統美食的情感延續下去。

    湖西國小小朋友體驗製作潤餅樂趣，讓美食更為可口。（湖西國小提供）

    湖西國小小朋友體驗製作潤餅樂趣，讓美食更為可口。（湖西國小提供）

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