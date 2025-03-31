為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣輔導改造親子友善旅宿 今年提高補助每案最高40萬元

    嘉義縣長翁章梁（左五）今天頒發去年獲輔導改造的旅宿業者親子風格旅宿標章。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（左五）今天頒發去年獲輔導改造的旅宿業者親子風格旅宿標章。（記者王善嬿攝）

    2025/03/31 16:19

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府推動親子旅遊產業發展，輔導旅宿業者設計、改造為親子友善空間，今年提供總經費200萬元、每案最高40萬元補助，將在4月底開放業者申請。

    嘉義縣文化觀光局今天在詩情夢幻城堡民宿舉辦成果發表會，8家獲輔導的優質旅宿業者展現改造成果，嘉義縣長翁章梁一一頒贈示範點標章。

    詩情花園渡假村總經理呂孟勳表示，2009年打造露營區一館，2017年改造二館、夢幻城堡民宿，購買如三麗鷗Hello Kitty等版權壁紙，裝潢卡通主題、設有溜滑梯的親子房間，戶外增設親子戲水池、電動車賽車跑道，去年民宿外觀重新粉刷，都以孩子為導向設計空間，受家庭客青睞。

    天一民宿位於嘉義縣石棹茶產區，從早年茶園轉型開民宿，去年申請親子友善空間改造，結合懷舊家具及採茶體驗、螢火蟲遊程，吸引國外旅客、親子家庭住宿，拓展多元客群。

    其他如光影民宿、湛藍海寓、行滿民宿、徐徐民宿、出水茶旅、阿里山月灣Villa等業者，呈現親子友善空間改造成果。

    翁章梁說，縣府自2019年開始推動旅宿風格營造輔導計畫，引入專業顧問及設計團隊資源，協助業者改善環境；隨旅遊市場需求演變，去年起將親子旅遊市場納入重點發展，之後也持續提供經費補助，針對每家旅宿特色與需求專屬改造，加入親子友善設施，創建多元化遊樂設施，希望加速親子旅遊產業發展。

    嘉義縣文觀局說，今年延續去年計畫，協助業者進行親子風格改造升級，總預算經費200萬元，每案最高補助40萬元，提供5間業者名額，不過如業者申請踴躍，將視補助情形增加名額，預計4月底開放申請，有意改造業者可向文觀局洽詢。

    嘉義縣詩情夢幻城堡民宿以親子主題房、多元遊樂設施，受家庭客青睞。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣詩情夢幻城堡民宿以親子主題房、多元遊樂設施，受家庭客青睞。（記者王善嬿攝）

    去年獲縣府補助輔導改造親子友善空間的旅宿業者，今天展現改造成果。（記者王善嬿攝）

    去年獲縣府補助輔導改造親子友善空間的旅宿業者，今天展現改造成果。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播