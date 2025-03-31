嘉縣輔導改造親子友善旅宿 今年提高補助每案最高40萬元

嘉義縣長翁章梁（左五）今天頒發去年獲輔導改造的旅宿業者親子風格旅宿標章。（記者王善嬿攝）

2025/03/31 16:19

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府推動親子旅遊產業發展，輔導旅宿業者設計、改造為親子友善空間，今年提供總經費200萬元、每案最高40萬元補助，將在4月底開放業者申請。

嘉義縣文化觀光局今天在詩情夢幻城堡民宿舉辦成果發表會，8家獲輔導的優質旅宿業者展現改造成果，嘉義縣長翁章梁一一頒贈示範點標章。

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詩情花園渡假村總經理呂孟勳表示，2009年打造露營區一館，2017年改造二館、夢幻城堡民宿，購買如三麗鷗Hello Kitty等版權壁紙，裝潢卡通主題、設有溜滑梯的親子房間，戶外增設親子戲水池、電動車賽車跑道，去年民宿外觀重新粉刷，都以孩子為導向設計空間，受家庭客青睞。

天一民宿位於嘉義縣石棹茶產區，從早年茶園轉型開民宿，去年申請親子友善空間改造，結合懷舊家具及採茶體驗、螢火蟲遊程，吸引國外旅客、親子家庭住宿，拓展多元客群。

其他如光影民宿、湛藍海寓、行滿民宿、徐徐民宿、出水茶旅、阿里山月灣Villa等業者，呈現親子友善空間改造成果。

翁章梁說，縣府自2019年開始推動旅宿風格營造輔導計畫，引入專業顧問及設計團隊資源，協助業者改善環境；隨旅遊市場需求演變，去年起將親子旅遊市場納入重點發展，之後也持續提供經費補助，針對每家旅宿特色與需求專屬改造，加入親子友善設施，創建多元化遊樂設施，希望加速親子旅遊產業發展。

嘉義縣文觀局說，今年延續去年計畫，協助業者進行親子風格改造升級，總預算經費200萬元，每案最高補助40萬元，提供5間業者名額，不過如業者申請踴躍，將視補助情形增加名額，預計4月底開放申請，有意改造業者可向文觀局洽詢。

嘉義縣詩情夢幻城堡民宿以親子主題房、多元遊樂設施，受家庭客青睞。（記者王善嬿攝）

去年獲縣府補助輔導改造親子友善空間的旅宿業者，今天展現改造成果。（記者王善嬿攝）

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