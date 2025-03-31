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    北市府釋340份暑期工讀名額 「這些身份」優先錄取

    台北市政府推出「114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供設籍台北市的大專院校青年暑期共340份工讀機會。（記者劉詠韻攝）

    台北市政府推出「114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供設籍台北市的大專院校青年暑期共340份工讀機會。（記者劉詠韻攝）

    2025/03/31 15:47

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市政府推出「114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供設籍台北市的大專院校青年暑期共340份工讀機會，協助即將踏入職場的青年學生能實際參與市政工作，提前累積實戰經驗，培養獨立思考的能力。青年局強調，低收入戶、中低收入戶、身心障礙者子女將優先錄取，以減輕家庭經濟重擔。

    北市青年局表示，一共釋出340份工讀機會，其中203名額由青年局負責招募，適用於歷年未曾錄取的學生；137名額則由人事處管理，並特別保留一定比例給原住民學生，計畫名額有限；另特定身分學生包含低收入戶、中低收入戶、身心障礙者子女等將提供優先錄取機會，以期減輕家庭經濟負擔，為確保公平公正，所有錄取者將經由公開電腦抽籤決定。

    青年局指出，工讀時間為今年7月1日至8月31日，每天工時8小時，週休二日，月薪28590元，該職務將分配至台北市政府各用人單位，協助處理輔助性業務，親身參與市政運作，了解公部門的實際運作模式。

    青年局說，本次工讀計畫報名採線上方式進行，即日起早上10點開放報名至4月18日止，報名者需至「台北青年職涯發展平臺」填寫申請資料，並上傳相關證明文件；錄取名單將於6月6日公布，並須於7月1日依規定時間至用人機關報到。

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