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    山友有福了！玉山觀高山屋4/1起開放 可手機充電、炊煮

    歷經約2年興建，嶄新的觀高山屋4月1日起試營運。（玉管處提供）

    歷經約2年興建，嶄新的觀高山屋4月1日起試營運。（玉管處提供）

    2025/03/31 15:41

    〔記者張協昇／南投報導〕位於八通關越嶺線西段14.6公里處的觀高山屋，歷經約2年興建已完工，玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）宣布從4月1日起試營運。嶄新的觀高山屋設有交誼廳、管理室、簡易炊煮區、衣物吊掛室及3間各容納14人的寢室，試營運期間將開放28人申請住宿，呼籲山友住宿期間遵守無痕山林原則，一同愛護山屋及維護園區環境，且務必將廚餘帶下山，讓觀高山屋成為探索體驗大自然的良好基地。

    玉管處指出，海拔2540公尺的觀高山屋，為山友攀登南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線重要宿營點，原有的山屋為小型避難山屋。2019年為配合「開放山林」政策，委由顏春嘉建築師事務所改以中型山屋形式進行規劃設計。

    觀高山屋興建期間，材料運輸是首重難題，原規劃以人力配合吊索接駁方式運送，惟該段地質不穩，常有土石崩塌造成步道中斷情況，遂改以委託德安航空以直升機載運，才順利將山屋材料運送至施工位置，並將舊觀高工作站內部床架拆解重新組立，歷經約2年興建終於完工。

    玉管處表示，觀高山屋交誼廳設有供手機充電的USB與type-C充電，另備有攜帶型加壓艙（PAC）及急救箱等緊急救護設備，戶外則設有需仰賴人力處理的生態廁所。為提供山友服務，也派駐管理人員維持山屋內外環境清潔、步道簡易維護、確保供水電系統穩定及宣導登山安全與無痕山林，同時協助引導山友正確使用山屋設施、安排床位、提供步道現況與行程諮詢服務及執行入園查核等事項，以期提升登山體驗及降低登山風險。

    觀高山屋有3間各可容納14人的寢室，試營運期間將開放28人申請住宿。（玉管處提供）

    觀高山屋有3間各可容納14人的寢室，試營運期間將開放28人申請住宿。（玉管處提供）

    觀高山屋入門玄關採挑高設計，讓空間更寬敞明亮。（玉管處提供）

    觀高山屋入門玄關採挑高設計，讓空間更寬敞明亮。（玉管處提供）

    觀高山屋交誼廳。（玉官處提供）

    觀高山屋交誼廳。（玉官處提供）

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