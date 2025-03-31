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    兒童節連假 超人氣「巷仔Niau」限定好禮搶曝光

    「Anping1865洋潮來襲」真人NPC實境闖關活動，邀國小以下兒童參與，闖關成功即可獲得限量「巷仔Niau」橡皮擦。（南市文化局提供）

    「Anping1865洋潮來襲」真人NPC實境闖關活動，邀國小以下兒童參與，闖關成功即可獲得限量「巷仔Niau」橡皮擦。（南市文化局提供）

    2025/03/31 15:33

    〔記者王姝琇／台南報導〕歡慶兒童連假，南市文化局特別準備超人氣「巷仔Niau」限量好禮，邀大、小朋友連假一起遊覽古蹟、探索歷史景點，感受台南古都文化魅力，蒐集限量專屬禮物。

    文化局代理局長林韋旭表示，文化局於4月3至6日兒童連假期間，在赤嵌樓、安平古堡、億載金城三大古蹟景點每日限量發送3款「巷仔Niau」手作沙畫，數量有限，送完為止。

    此外，英商德記洋行常設展「1865洋潮來襲—回望商貿安平的黃金年代」全新開展，4月4日開幕儀式當天，現場參與活動的小朋友即可獲得限量「巷仔Niau」小涼扇。4月4至6日特別規劃真人NPC實境闖關活動「Anping1865洋潮來襲」，邀國小以下兒童參與，闖關成功即可獲得限量「巷仔Niau」橡皮擦。

    文化局延續「臺南400」限定門票的熱潮，特別推出Q萌的「巷仔Niau」限定款門票。本次共有4款不同姿態的「Niau」設計，巧妙結合古蹟場景，呈現俏皮可愛的風格，讓嚴肅莊重的古蹟充滿活力。門票即將在赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城四大古蹟限定發售。

    英商德記洋行常設展全新開展，4月4日開幕當天發送限量「巷仔Niau」小涼扇。（南市文化局提供）

    英商德記洋行常設展全新開展，4月4日開幕當天發送限量「巷仔Niau」小涼扇。（南市文化局提供）

    南市文化局特別推出Q萌的「巷仔Niau」限定款門票。（南市文化局提供）

    南市文化局特別推出Q萌的「巷仔Niau」限定款門票。（南市文化局提供）

    兒童連假期間，在赤嵌樓、安平古堡、億載金城三大古蹟景點每日限量發送3款「巷仔Niau」手作沙畫。（南市文化局提供）

    兒童連假期間，在赤嵌樓、安平古堡、億載金城三大古蹟景點每日限量發送3款「巷仔Niau」手作沙畫。（南市文化局提供）

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