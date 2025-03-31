飲用井水、山泉水恐大腸桿菌超標 新北環保局供免費水質檢測

市民可先來電預約，針對取用的井水、山泉水等非自來水水源提供水質檢驗服務，並於指定時間內採集足夠水樣，以乾淨容器盛裝後送至環保局。（新北環保局提供）

2025/03/31 15:27

〔記者陳奕劭／新北報導〕飲用大腸桿菌菌數超標的水源恐導致身體不適，長期飲用恐影響身體健康。新北市環保局免費檢驗井水、山泉水等非自來水水質。受理與送樣規定可至環保局官網查詢。

市府環保局統計，截至去年底，新北市自來水供水人口將近400萬人，普及率達98％；近3年檢驗約150件非自來水水質案件，合格率達96.4％。不合格項目主要為濁度、大腸菌及總菌數。

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環保局分析，因未經過濾，導致井水與山泉水偶有濁度偏高，且大腸菌普遍存在人畜腸道排泄物中，近年野生動物數量增加，導致檢出自然水體中大腸菌及總菌數機率上升。

環保局提醒，飲用大腸桿菌群或總菌落數超標的水源可能引發腸胃不適，長期飲用濁度過高的水，恐影響健康，建議加裝濾水設備過濾，飲用前先行煮沸殺菌。

市府環保局長程大維表示，市府受理檢測新北境內供飲用的井水、山泉水、湧泉、河水等非自來水，可先來電預約，採集足夠水樣，乾淨容器盛裝後送至環保局，若需檢驗細菌，可至環保局索取無菌瓶，檢驗報告將於收樣後2至3週內提供。

程大維說明，飲用水水質關乎市民健康，因此檢驗過程相當嚴謹，環保局檢驗實驗室已取得全國認證基金會（TAF）ISO-17025認證，確保檢測結果穩定、快速且準確，讓市民清楚掌握水質狀況。

新北市環保局免費檢驗井水、山泉水等非自來水水質，技術人員使用儀器精密度檢驗細菌類指標。（新北環保局提供）

飲用水水質關乎健康，因此檢驗過程相當嚴謹，檢驗人員技術與儀器精密度至關重要，讓市民清楚掌握水質狀況。（新北環保局提供）

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