台南推人本交通新文化 系列活動抽電動機車

台南市政府推出「府城有禮．人本交通新文化」系列宣導活動，期能深化市民交通安全意識。（記者王姝琇攝）

2025/03/31 15:10

〔記者王姝琇／台南報導〕南市推出「府城有禮．人本交通新文化」系列宣導活動，期以實體、線上學習雙軌並行，營造台南交通新文化，廣邀市民朋友共同響應，將道安知識落實於日常。

市長黃偉哲今天出席「府城有禮．人本交通新文化」宣傳活動，他強調，交通安全是每個人都應該關心的議題，學生們透過各種管道了解許多道安知識，但最重要的是「知道一定要做到」！

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交通局長王銘德表示，系列宣導活動，以一堂課的時間為啟發，透過實體、線上學習雙軌並行，深化市民交通安全意識，讓「以人為本」理念從小扎根；即日起至6月30日同步祭出「人本交通共學習．府城有禮獎送您」抽獎活動，有機會抽中宏佳騰電動機車等好禮。

活動設計採雙軌學習，「實體學習」將透過歌舞劇於校園巡演，編撰劇本與繪本部分，特別邀請台南市交通安全教育輔導團資深校長指導，首波鎖定台南市通學步道建置學校（含國中、小）30所，並改編劇本製作適合兒童閱讀的繪本，預計發送800本至圖書館與校園，搭配說故事志工推廣，還將舉辦祖孫共讀、夜市巡迴、交通特派員等活動，精彩可期。

「線上學習」則透過活動官網進行，網頁提供3大學習主題，包括常見用路觀念解析、人本交通設施小知識及道安知識挑戰。完成任一主題並填寫問卷，即可獲得1次抽獎機會，最大獎為宏佳騰電動機車。

「府城有禮．人本交通新文化」系列宣導，實體活動透過歌舞劇於校園巡演，深化學生的交通安全意識。（記者王姝琇攝）

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