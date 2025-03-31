新北再投5億助班級升級AI電腦 小學生不用擔心聯絡簿漏抄

市長侯友宜在江翠國小未來智慧教室模擬現場，與AI助教「小通」互動，請它協助發布電子聯絡簿。（記者董冠怡攝）

2025/03/31 14:53

〔記者董冠怡／新北報導〕為了縮短城鄉差距，新北市6年累積挹注近30億元，推動班班有智慧電視、偏鄉生生有平板及建置校園光纖網絡，市長侯友宜今表示，科技進展快速，先前已將校園通APP結合物聯網，導入人工智慧（AI）助教「小通」，協助線上點名、電子邀請卡及聯絡簿發送等功能，建構親師生及家長的學習平台，預計再投入5億元，逐年汰換班級電腦為「AI電腦」。

江翠國小五年級生張宇勛說，以前每次聯絡簿都抄很久、註記很多提醒事項，漏寫作業隔天還要補，占用下課時間，非常麻煩，有了AI工具，可把作業直接透過校園通APP一鍵推播給父母，省去簽名步驟、減輕書包重量。

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市議員劉美芳提醒，市府改善教學環境的同時，也要顧及孩子的視力保健，現今的小朋友習慣使用平板和電腦，家長會擔心使用時間過長、用眼過度可能影響視力狀況，建議衛生局、教育局同步宣導。

侯友宜昨於「AI電腦班班都有、AI教室新北先行」記者會指出，6年來從持續推進數位教育，先後挹注13億元建置1萬4000台智慧電視；13.8億元採購11萬2000台平板，並分配給偏鄉一生一平板、市區每6班配置一班（約30台至35台，以班級人數計算）平板；2.4億元設置1萬8000個基地台和高速光纖，合計29.2億元。

侯友宜提到，因應AI技術帶動新型態教學方式，今年規劃斥資5億元逐步更新AI電腦，提升使用效能，升級智慧教室，讓孩子能夠在學習過程中不落於人後，未來也要不斷投入更多資源，希望藉由產官學研的力量，讓新北市的整體AI教育生態圈蓬勃發展。

教育局長張明文說明，AI智慧教室讓教師可靈活運用平板、智慧電視與AI平台，包含備課、一鍵推播及多元學習模式，提升備課效率與上課專注度。隨著數位設備更新升級，學生不再只是坐著聽課，還能透過平板及教學軟體即時分享想法、組織討論內容。

江翠國小校長柯志賢、永定國小校長吳彥德認為，AI電腦班班都有，補足AI教育最根本的拼圖，從傳統黑板跟螢幕，到如今的互動式觸屏，讓師生教學、學習更多元且便利。老師得以使用新的科技工具，隨時了解並掌握孩子的弱點，協助補強、補救，以及強化學童本身的優勢，教學端提升成效，學生則可增加學習效率，讓親師之間溝通更無障礙，是繼續要努力的方向。

因應AI技術帶動新型態教學方式，新北市今年規劃斥資5億元逐步更新AI電腦，提升使用效能，升級智慧教室；圖為板橋區江翠國小師生上課畫面。（記者董冠怡攝）

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