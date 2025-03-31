食藥署抽驗市售蔬果農產品農藥殘留 北市多家火鍋店不合格

食藥署今日公布去年11至12月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果。（食藥署提供）

2025/03/31 15:07

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署與地方衛生局合作抽驗市售蔬果農產品農藥殘留情況，並公布79件違規品項，其中有多家知名火鍋業者的蔬菜產品檢出農藥超標或有不得使用的農藥，其中以丰明殿的油菜檢出6項農藥，違規項目最多，其中也包括不得檢出的農藥賽安勃等。

食藥署說明，食藥署與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，針對市售進口及國產農產品進行農藥殘留監測，計抽驗545件農產品，其中466件符合規定、79件不符合規定之農產品，其中70件屬高風險農產品。

請繼續往下閱讀...

根據食藥署公布的違規品項，丰明殿涮涮鍋殿堂信義店的油菜檢出多達6項農藥違規，其中包括依規定應不得檢出的賽安勃，不符使用規定的芬普尼，以及普拔克、克凡派、亞滅培、貝芬替等4種殘留量超標。

此外，築間幸福鍋物信義世貿店的青江菜也檢出克凡派1.3ppm，超出容許量1.0ppm，涮乃葉台南遠百成功店的油菜則有芬普尼、百利普芬等不符合使用規定；享享鍋物中壢旗艦店的白蘿蔔檢出不符使用規定的三氯松，老四川巴蜀麻辣燙的蔥檢出不得檢出的賽氟滅0.02ppm。

針對這次檢出的違規農產品，食藥署指出，可溯源的國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理，提醒民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全，清洗時建議以流動清水先浸泡再沖洗、截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法