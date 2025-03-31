台南烏山頭水庫南洋櫻盛開 降下櫻花雪

台南官田烏山頭水庫香榭大道的南洋櫻，目前花開約8成。（記者楊金城攝）

2025/03/31 14:39

〔記者楊金城／台南報導〕有95年歷史的台南官田烏山頭水庫香榭大道的南洋櫻，目前花開約8成，下起「櫻花雪」，賞花要趁早。

烏山頭大壩底下的棧道有1.2公里長，賞櫻步道集中約120公尺長，現有21棵南洋櫻老樹，烏山頭風景區視如寶貝，用心維護，盛開時花瓣隨風飄落，相當浪漫，是遊客拍照打卡的熱門景點。

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今年因天氣較冷，烏山頭南洋櫻約在3月中旬「正常」逐漸開花，上週爆開。

農水署嘉南管理處烏山頭風景區分處主任邱寰一說，香榭大道的南洋櫻，是在1930年烏山頭水庫完工時，從日本引進，由「嘉南大圳之父」八田與一技師親手栽種，至今有95年歷史，老而彌堅，3月盛開時成為烏山頭最美麗的風景。

烏山頭園區另外在舊送水口、露營區、親水公園、八田與一紀念室周邊也有栽種南洋櫻。園區內的黃花、洋紅風鈴木、花旗木、木棉、羊蹄甲也都盛開。

烏山頭香榭大道南洋櫻花季預估到4月中旬，園區接續將舉辦國家綠道嘉南大圳騎車趣活動，延續觀光熱度。

台南官田烏山頭水庫香榭大道的南洋櫻，目前花開約8成。（記者楊金城攝）

粉紅南洋櫻花。（記者楊金城攝）

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