澎湖合橫國小 獲選入列海委會文化領航計畫

西嶼合橫國小，獲選海委會文化領航計畫。（合橫國小提供）

2025/03/31 14:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋委員會為鼓勵各界參與海洋文化溯源，梳理及建立海洋知識架構，以活化運用在地海洋文化，凝聚海岸聚落共識，透過出版、技藝傳承、國際交流、藝文創新等面向，發揚海洋文化，以達成永續發展之目標，舉行文化領航計劃 。澎湖西嶼合橫國小以「藍色生命線-探索海洋文化與創意之旅」參與，在眾多參賽單位中脫穎而出獲選！

合橫國小長期致力於推動海洋教育，曾榮獲「2016年度教育部教學卓越金質獎」、「2017學年度教育部推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校聯盟標竿獎」、「第6屆國家環境教育獎」等獎項，歷經10年深耕，轉型為海洋實驗小學，以「海洋素養－做、學、問」為理念實驗教育計畫，成為全台首間以海洋教育為主軸實驗小學。

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合橫國小依季節分為春夏秋冬四季主題課程，分別為「春季親海探索」-認識潮間帶和傳統魚法；「夏季愛海樂活」主題，依低中高年級規劃「釣魚、食魚、野炊」的課程；「秋季護海減塑」-以小小解說員駐點倡議；「冬季知海走讀」-理解海洋文化、走訪社區認識澎湖廟宇與海洋的連結。並規劃「海洋教育教學基地、策略聯盟、移動課程」等外界資源，同時設立國際教育學習場域，低、中、高年級每週各4節英語課，將國際語言（英語）融入學習環境與課程，讓學生從中拓展國際視野。

另外，合橫國小除了將輕艇、游泳等海洋元素融入體育課，還固定發起淨灘、結合藝文課將海廢化為地景藝術，近年在教育界更獲獎無數。

合橫國小畢業生，必須通過大海考驗。（合橫國小提供）

合橫國小畢業生，必須經過大海考驗。（合橫國小提供）

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