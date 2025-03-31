新北市弘揚孝道促進會捐300個「育兒寶貝袋」

新北市弘揚孝道促進會捐贈300個「新北育兒寶貝袋」，由理事長鄭玉廷（左）代表捐贈、社會局長李美珍（右）受贈。（新北社會局提供）

2025/03/31 14:33

〔記者陳奕劭／新北報導〕響應「新北愛小孩行動計畫」，新北市弘揚孝道促進會今天（31日）捐贈300個「新北育兒寶貝袋」給社會局，盼拋磚引玉，守護下一代。市府社會局長李美珍表示，感謝孝道會孝順長輩、關心幼童，家長凡至新北戶政事務所或線上辦理出身登記，即贈送一份育兒寶貝袋。

新北市弘揚孝道促進會理事長鄭玉廷表示，能集結會員們愛心，與市府攜手「愛小孩」，自己也感到很滿足，也呼籲民間一起給予孩子更多關愛。

請繼續往下閱讀...

李美珍指出，新北市普發寶貝袋，四年多來年年優化內容物，已推出到育兒寶貝袋4.0，4.0版將外袋改為扣式提袋和湖水綠顏色，並更新改良玩具、精簡說明書文字與增加插畫圖片，希望更貼近家長及小寶貝的需求。

社會局補充，家長凡至新北戶政事務所或線上辦理新生兒出生登記，新生兒設籍新北市，即贈送一份「新北育兒寶貝袋」，含外袋、使用說明書與繪本、搖鈴、熊果造型安撫巾、蔬果切切、小汽車及軟皮球等適性玩具。完成線上登記後，家長亦可攜帶身分證，前往戶籍地戶所領取育兒寶貝袋。

社會局推出的「新北育兒寶貝袋4.0」，凡至新北戶政事務所辦理新生兒出生登記時皆會贈送。（新北社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法