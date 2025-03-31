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    4年1科媽祖海巡4/10啟航 安平天后宮國姓爺出海接駕

    4年1科、南台灣最大規模海上巡境「林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日從高雄中芸港啟航。（資料照）

    4年1科、南台灣最大規模海上巡境「林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日從高雄中芸港啟航。（資料照）

    2025/03/31 14:37

    〔記者王姝琇／台南報導〕4年1科、南台灣最大規模海上巡境「林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日從高雄中芸港啟航循海路抵達安平港，屆時安平靈濟殿伍府恩主公、安平開台天后宮國姓爺將率領近30艘船隊於海上迎駕，當晚25艘海巡船將妝點上七彩霓虹燈，夜泊台南區漁會前碼頭。

    每4年1次「林園鳳芸宮媽祖海巡」2013年登錄為高雄市市定民俗，媽祖海巡是為掃除境內海域邪祟，庇佑漁船航行平安並滿載而歸，守護地方風調雨順。南市民政局長姜淋煌說，此一海上會香由來已久、世代傳承，未來子子孫孫也將會一直傳下去，台南市府也會全力協助各項相關事宜。

    高雄林園鳳芸宮主委李金正表示，今年媽祖海巡有25艘船參與，已擲筊選出5艘「公船」，分別搭載媽祖、水僊尊王、溫府千歲、葛府千歲、何府千歲等神尊；4月10日自中芸港啟駕並駐駕安平。

    安平靈濟殿主委何志章指出，安平沿海每到冬至前後是烏魚洄游的海域，也是林園漁民常來捕捉魚獲的場域，面對千變萬化的海象，常有耆老述說種種幫漁民度過難關的神蹟，林園靈帝殿、林園鳳芸宮、安平靈濟殿三廟進而建立香火關係，並開啟海上會香的行動，迄今至少有80年歷史。

    開台天后宮主委盧友禮表示，天后宮國姓爺與30多艘船隻將於海上迎接，並在安平漁港靠岸，眾神改搭28頂神轎進入安平遶境，到靈濟殿、安平觀音亭會香，預估會有近3000人隨香，並由廟方排場祀宴洗塵熱情接待，隔日登船回鑾。

    特別的是，當晚所有妝點七彩霓虹燈光閃爍的海上巡香船隻，會停靠於台南區漁會前碼頭港灣，將為海港夜景添加繽紛亮麗光彩！

    4年1科、南台灣最大規模海上巡境「林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日從高雄中芸港啟航。（圖由安平靈濟殿提供）

    4年1科、南台灣最大規模海上巡境「林園鳳芸宮媽祖海巡」，將於4月10日從高雄中芸港啟航。（圖由安平靈濟殿提供）

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