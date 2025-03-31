農業部獸醫所建立豬病快速鑑別診斷技術 檢驗時程縮短一半

獸醫所建立豬隻水疱性疾病快速鑑別分子生物學診斷技術。（獸醫所提供）

2025/03/31 14:12

〔記者楊媛婷／台北報導〕豬隻水疱性疾病口蹄疫、豬水疱病、水疱姓口炎及矽尼卡病毒感染症等臨床症狀難區別，豬隻若有水疱等症狀，該豬場都會立刻移動管制，直到實驗室診斷確診非口蹄疫後才會解除，農業部獸醫所建立豬隻疾病快速鑑別診斷技術，可迅速判定豬隻疾病，縮短檢驗時間一半以上。

我國過去曾爆發口蹄疫，當時造成養豬產業千億元以上的損失，在相關人員努力下，我國於2020年6月被世界動物衛生組織認定為口蹄疫非疫區，迄今也致力防疫，獸醫所所長鄧明中表示，今年初動物防疫機關接獲南部某豬場通報豬隻豬蹄與鼻吻部出現水疱樣臨床病變，採檢樣本後送到獸醫所診斷，在1天內就排除是口蹄疫等重大豬隻疫病，最後確定是矽尼卡病毒感染症。

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鄧明中進一步表示，初步了解豬隻臨床情況時，防檢疫單位都如臨大敵、嚴陣以待，就是因為口蹄疫的臨床症狀也是水疱，過去檢驗相關有水疱臨床症狀的豬隻疫病，都得各別一一作檢定，在確定豬隻疫病前，都視為口蹄疫類似案例緊急處理，因此養豬場都必須採取移動管制與採樣送檢，也因必須對豬隻疫病各自檢定，每個檢定時間都需要24小時，因此有水疱臨床症狀的4種豬隻疫病，就需要4天時間才能確定，獸醫所建立豬隻水疱性疾病快速鑑別分子生物學診斷技術，該技術可一次檢驗4種有水疱症狀的豬病，並且在24小時內就會產出結果，可更早掌握疫病，也能及早防止疫情擴散，降低疾病爆發造成產業損失。

獸醫所表示，國內自2012首次發現矽尼卡病毒引發豬隻水疱病變以來，目前豬隻疑似水疱性疾病均為矽尼卡病毒感染為主，持續與動物防疫單位共同合作，也呼籲養豬業者務必落實牧場生物安全措施，若發現豬隻出現水疱病變，應立即通報所在地動物防疫機關，以確保防疫時效。

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