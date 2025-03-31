追大甲媽祖、白沙屯媽祖 做好回收減塑雲林送好康

追大甲媽祖、白沙屯媽祖，雲林縣環保局呼籲大家一起響應減塑、做好垃圾回收分類，回收物可兌換宣導品。（雲林縣環保局提供）

2025/03/31 14:05

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國內2大宗教盛事，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香、苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香即將登場，避免隨香信徒垃圾未做分類，造成清潔隊垃圾被退運，雲林縣環保局在大甲媽祖、白沙屯媽祖在雲林境內期間推出一系列資源回收活動，只要出示環保餐具、資源回收物可兌換精美禮物，使用雲林循環杯至合作飲料店買手搖飲每杯可抵20元。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香4月4日深夜起駕，6日會從西螺大橋進入雲林境內，屆時湧入數萬群眾聚集接駕，雲林縣環保局當天上午9點至下午3點，在西螺大橋廣場舉辦資源回收及源頭減量遊戲體驗，只要出示身上的2件隨時攜帶環保餐具，或收集資源回收物即可當場兌換宣導品。

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另大甲媽遶境4月6日、7日及9日會在雲林縣境內，行經西螺、虎尾、土庫、北港時，民眾到35家循環杯合作店家使用雲林縣循環杯購買手搖飲每杯可折抵20元。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香5月2日凌晨出發，預計5月3日中午抵達北港朝天宮，環保局將在5月4日在北港民享路停車場舉辦資源回收活動，香燈腳自環保杯、筷或碗2件以上，可獲贈環保包福袋，裡面有毛巾、袖套或毛巾、帽子，另民眾打包家中回收及易積水容器回收物，可兌換好禮，另當天在北港6家飲料店使用循環杯可折抵20元。

另外在白沙屯媽組進香隊伍進入雲林境內時，雲林縣「粉紅超跑環保車」會跟在隊伍後方，加強宣導回收分類。雲林縣環保局長張喬維呼籲民眾作伙響應減塑、做好垃圾分類。

追大甲媽祖、白沙屯媽祖，雲林縣環保局呼籲大家一起響應減塑、做好垃圾回收分類。（雲林縣環保局提供）

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