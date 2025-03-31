水嘎！八卦山「春雪」來了 流蘇樹炸開

從遠處望去，整排流蘇樹開得一片雪白，廣場彷彿鋪上薄雪，美得讓人忍不住多看幾眼。（記者張聰秋攝）

2025/03/31 14:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕水噹噹！彰化市八卦山「下雪」了，體育場與體育館廣場好幾排且整排的流蘇樹目前花朵盛開，雪白細緻的花瓣像羽毛一樣鋪滿枝頭，炸滿整棵樹，宛如四月的春雪，美麗極了。不少民眾被這如置身雪景的浪漫場景吸引，紛紛前來賞花、拍照，心情也跟著飛揚起來，直呼也太美了吧！

民眾說，八卦山以前最有名的是「五月雪」的油桐花，沒想到今年還沒進入油桐花季，「四月雪」的流蘇花就先炸開，白花開滿整棵樹，就算天氣有點陰，拍起照來還是超有仙氣，很漂亮，隨手一拍就像風景明信片。

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家住彰化市的陳姓民眾，經常山上運動，對體育場周邊景觀變化，四季都能掌握。她說，原本這一帶種的是大葉南洋杉，雖然高聳，但既不開花、又常掉葉子，颱風季節更容易砸到車或影響行人安全，她觀察，約2年前多數的南洋杉被換種成流蘇樹。去年流蘇樹開花情況普通，今年卻大爆發，花開特別密、特別多，遠看像鋪了一層白雪，走近一看更讓人驚艷。

連日來，不論是早上來運動、辦公途中經過的民眾，只要經過環山路、健興路，都忍不住多看幾眼，有人拍照、有人錄影，還有人直接坐下來欣賞，一整個沈浸在花海中，心情也跟著變好了。

流蘇花期不長，大約10多天，目前正值花期，縣府歡迎大家上山賞花，一起來欣賞這片季節限定的「春雪」。

彰化八卦山體育場周邊的流蘇樹滿開，雪白花朵像羽毛一樣鋪滿枝頭，宛如春天飄雪，吸引不少民眾駐足欣賞、拍照。（記者張聰秋攝）

近看流蘇花，一束束細緻如羽毛的花朵開滿枝條，淡雅超仙氣，看起來水噹噹。（記者張聰秋攝）

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