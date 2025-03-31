為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    水嘎！八卦山「春雪」來了 流蘇樹炸開

    從遠處望去，整排流蘇樹開得一片雪白，廣場彷彿鋪上薄雪，美得讓人忍不住多看幾眼。（記者張聰秋攝）

    從遠處望去，整排流蘇樹開得一片雪白，廣場彷彿鋪上薄雪，美得讓人忍不住多看幾眼。（記者張聰秋攝）

    2025/03/31 14:06

    〔記者張聰秋／彰化報導〕水噹噹！彰化市八卦山「下雪」了，體育場與體育館廣場好幾排且整排的流蘇樹目前花朵盛開，雪白細緻的花瓣像羽毛一樣鋪滿枝頭，炸滿整棵樹，宛如四月的春雪，美麗極了。不少民眾被這如置身雪景的浪漫場景吸引，紛紛前來賞花、拍照，心情也跟著飛揚起來，直呼也太美了吧！

    民眾說，八卦山以前最有名的是「五月雪」的油桐花，沒想到今年還沒進入油桐花季，「四月雪」的流蘇花就先炸開，白花開滿整棵樹，就算天氣有點陰，拍起照來還是超有仙氣，很漂亮，隨手一拍就像風景明信片。

    家住彰化市的陳姓民眾，經常山上運動，對體育場周邊景觀變化，四季都能掌握。她說，原本這一帶種的是大葉南洋杉，雖然高聳，但既不開花、又常掉葉子，颱風季節更容易砸到車或影響行人安全，她觀察，約2年前多數的南洋杉被換種成流蘇樹。去年流蘇樹開花情況普通，今年卻大爆發，花開特別密、特別多，遠看像鋪了一層白雪，走近一看更讓人驚艷。

    連日來，不論是早上來運動、辦公途中經過的民眾，只要經過環山路、健興路，都忍不住多看幾眼，有人拍照、有人錄影，還有人直接坐下來欣賞，一整個沈浸在花海中，心情也跟著變好了。

    流蘇花期不長，大約10多天，目前正值花期，縣府歡迎大家上山賞花，一起來欣賞這片季節限定的「春雪」。

    彰化八卦山體育場周邊的流蘇樹滿開，雪白花朵像羽毛一樣鋪滿枝頭，宛如春天飄雪，吸引不少民眾駐足欣賞、拍照。（記者張聰秋攝）

    彰化八卦山體育場周邊的流蘇樹滿開，雪白花朵像羽毛一樣鋪滿枝頭，宛如春天飄雪，吸引不少民眾駐足欣賞、拍照。（記者張聰秋攝）

    近看流蘇花，一束束細緻如羽毛的花朵開滿枝條，淡雅超仙氣，看起來水噹噹。（記者張聰秋攝）

    近看流蘇花，一束束細緻如羽毛的花朵開滿枝條，淡雅超仙氣，看起來水噹噹。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播