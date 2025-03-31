台灣人愛心滿滿！ 去年公益勸募達78億創歷年最高

圖為演員郎祖筠代言弱勢老人圓夢募款的公益活動，呼籲社會正視「老人冷猝死」議題，盼發揮善心，協助修繕破爛的家、使其能有基本的生活。（資料照）

2025/03/31 13:52

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣人愛心滿滿！衛福部今（31日）日公布去年公益勸募統計，共計許可勸募活動795件，實募金額高達78億元，創下歷年最高。衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐分析，去年勸募金額大幅上升，主因在於0403花蓮震災募款就高達16億元。

根據衛福部統計，去年共計許可勸募活動795件，實募金額78億6193萬2215元，較前年實募金額54億8281萬6248元，增加23億7911萬5967元，成長43.39%，顯示國人愛心滿溢，持續透過捐款，支持公益。

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楊雅嵐指出，去年勸募金額大幅上升，主因在於賑災基金會受行政院指示辦理0403花蓮震災募款的大筆款項。依賑災基金會統計0403震災募款專案自4月4日啟動至5月3日截止，共計募得16億4412萬3220元，捐款筆數19萬0961筆。

楊雅嵐說明，依去年勸募統計顯示，勸募活動案件數及勸募所得均逐年增加，活動用途以社會福利事業、社會慈善事業占支出總額比率共計42.85%最多，援外或國際人道救援占39.95%次之。此外，勸募團體募款所得成長，顯見近年透過「公益勸募管理系統」提升勸募資訊的能見度，以及持續透過專業會計師查核機制，輔導勸募團體改善勸募缺失，有助於團體責信，民眾更願意適時伸出援手，發揮愛心。

衛福部指出，依公益勸募條例施行細則第17條規定，應於3月31日前公布前一年勸募活動情形，也呼籲民眾發揮愛心響應捐款前，務必認明經主管機關許可的勸募活動，以及許可勸募期間是否在有效期間內。另外，勸募團體進行勸募活動時，應主動出示主管機關許可文件；民眾捐款後，也可確認捐款收據是否載明勸募許可文號及勸募專戶。

衛福部也強調，勸募系統除了可以查詢經主管機關許可之勸募活動及相關統計數據，並可點選查看各勸募活動用途、財物使用計畫、過往募款金額及執行服務成果，了解捐款運用情形及流向，將持續透過系統提供民眾充分的勸募資訊，選擇想要捐款的勸募活動，讓愛心得以延續。

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