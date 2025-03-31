全台獨有苗栗鐵馬進香 4/1起受理報名

苗栗縣副縣長邱俐俐（左）、苗栗市長余文忠（中）、市代表會主席陳仁杰（右）邀請民眾共襄盛舉。（記者彭健禮攝）

2025/03/31 13:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所2018年首度推出「復刻版」鐵馬進香，重現半世紀以前苗栗民眾和青年騎自行車從苗栗天后宮往返北港朝天宮的進香風情，今年將於4月26日啟程，4月1日起受理報名。市公所表示，今年另新增「選手之夜」、「回鑾迎媽祖」與「迎駕晚會」，邀請鄉親共襄盛舉。

苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠、市代表會主席陳仁杰與苗栗天后宮主委林岳爐等，今（31）日上午為活動宣傳。余文忠表示，苗栗鐵馬進香，是全台獨有的宗教活動，公所8年來結合自行車運動延續，成為一項融合信仰、文化與運動的活動，廣受民眾歡迎，今年則於啟程前、回鑾後新增相關活動，擴大市民參與。衛福部苗栗醫院也組健康鐵馬隊，行程中將提供周全的醫療支援，隨時應對突發狀況，確保參與者騎乘安全。

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今年鐵馬進香於4月26日從苗栗天后宮啟程出發前往北港朝天宮，4月27日回鑾。4月25日晚間將在苗栗縣政府前廣場舉辦「選手之夜」，安排在地藝文表演、文化市集、鑽轎底等活動；27日下午於進香鐵馬車隊進入苗栗市路段後，開放民眾加入陪伴媽祖回鑾；並於隊伍抵縣府廣場時，安排地方設壇接駕，辦理「迎駕晚會」，安排傳統鼓陣及文藝表演，護駕媽祖回天后宮安座。

市公所表示，今年活動報名項目有「全程組345KM」名額300人與「迎駕組5KM」名額100人。活動採網路報名，「全程組」報名分兩階段，4月1日上午8點至4月2日晚間9點， 提供100名額限苗栗縣民優先報名，額滿截止；4月2日晚間9點至6日晚間11點，提供200名額不限地區人士報名，額滿截止。「迎駕組」報名時間則為 4月2日晚間9點至 10日晚間11點，額滿為止。活動報名簡章請上台灣鐵人運動協會http://www.ironman.org.tw/ 或苗栗市公所官網查詢。

60多年前，苗栗居民騎自行車前往北港進香，當年許多公路未曾開闢，甚至是石子路，騎自行車往返一路充滿艱辛的挑戰，成為老一輩鄉親心中永難忘懷的回憶；公所復刻版鐵馬進香，讓民眾在現代交通便利之下，仍能延續過去那份對媽祖信仰的虔誠與純粹。

苗栗市公所2018年首度推出「復刻版」鐵馬進香，今年將於4月26日啟程，公所為活動宣傳。（記者彭健禮攝）

苗栗市公所2018年首度推出「復刻版」鐵馬進香，重現半世紀以前苗栗民眾和青年騎自行車從苗栗天后宮往返北港朝天宮的進香風情。（記者彭健禮攝）

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