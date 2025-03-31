準備爆肝熬夜！大甲媽何時通過民生地下道？ 警曝時間點

大甲媽鑾轎去年凌晨1點40分通過彰化市民生地下道，與表訂行程晚6小時，創有史以來最晚通過紀錄。（資料照）

2025/03/31 13:30

〔記者湯世名／彰化報導〕準備爆肝熬夜！大甲媽祖9天8夜遶境進香活動，將從4月4日晚間起駕，5日下午進入彰化市，由於去年是凌晨1點40分通過「一級戰區」彰化市民生地下道，今年又逢清明節4天連假，可望有大批信眾熱情相迎、鑽轎腳，因此警方研判今年媽祖鑾轎通過民生地下道的時間，可能會落在5日深夜11點30分至6日凌晨零點30分之間，但也不排除時間點再往後延。

按照以往行程，遶境隊伍將於5日中午過後經過大度橋進入彰化市，將由縣長王惠美接駕，當天深夜或6日凌晨經過彰化市民生地下道，進駐彰化市南瑤宮，稍事休息後南下往雲林縣邁進。至於回鑾經過彰化市時間則可能落在4月10日晚間或11日凌晨，進駐永樂街天后宮後，出發沿省道台一線大度橋進入台中市。

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彰化縣警局今年將彰化市民生地下道、南瑤宮、天后宮與北斗奠安宮、員林福寧宮等5大地點，列為信眾最多及最容易發生推擠、打架、踩踏的熱區，共將部署2558人次警力維安，創3年來新低；至於眾所矚目的彰化市民生地下道則將部署340名警力，與往年相近。

其中重中之重的民生地下道，往年都吸引爆滿民眾聚集在地下道四周，大家都為了親睹媽祖鑾轎通過地下道的那一刻，往年也是爆發最多衝突的地點，因此每年都是最受矚目的一級戰區，今年也不例外，不少民眾都已預約好要在5日深夜或6日凌晨搶占好位子，媽祖鑾轎通過地下道之際取得最佳拍照角度。

警方研判，依據往年大甲媽進香時間，媽祖鑾轎都是在當天深夜到隔天凌晨通過民生地下道，因此今年最有可能通過地下道的時間點，應該就是在深夜11點30分至隔天凌晨零點30分，但由於有清明節連假，加上沿途信眾鑽轎腳相迎，要親睹媽祖鑾轎通過地下道，可得要有爆肝熬夜的心理準備。

彰化市民生地下道往年都吸引爆滿民眾，大家都為了親睹媽祖鑾轎通過地下道的那一刻。（資料照）

彰化市民生地下道今年將部署340名警力。（資料照）

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