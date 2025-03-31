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    保存330個蔬菜物種、逾5萬5千份種子 亞蔬種原庫升級

    翻新後的種原庫，溫度與濕度控制升級，提升種子壽命。（記者劉婉君攝）

    翻新後的種原庫，溫度與濕度控制升級，提升種子壽命。（記者劉婉君攝）

    2025/03/31 13:40

    〔記者劉婉君／台南報導〕亞蔬-世界蔬菜中心種原庫已成立50年，目前累積有來自155個國家、涵蓋330個蔬菜物種、超過5萬5000份種子，為了讓種子在最佳環境下保存並提高能源效率，亞蔬在農業部資助下完成種原庫升級，今（31）日落成啟用。

    亞蔬種原庫長期致力於全球蔬菜遺傳資源保存，除了在台灣的種原庫之外，在坦尚尼亞的非洲蔬菜種原庫也額外保存6000份非洲原生蔬菜種子，構成全球最大規模的蔬菜種原庫。

    不過，由於都市化、氣候變遷、生物多樣性喪失及新興病蟲害威脅日益加劇，為確保種原庫能夠持續發揮關鍵功能，亞蔬去年在農業部資助新台幣1700萬元下，將種原庫進行現代化升級，今天由亞蔬中心主任沃培瑞、農業部長陳駿季、全球作物多樣性信託基金執行董事Stefan Schmitz等人剪綵啟用。

    翻新後的種原庫，溫度與濕度控制升級，提升種子壽命，確保遺傳多樣性的長期保存；強化庫存管理與種子分發系統，庫存容量增加2.5倍，提升遺傳資源的可及性，提高研究與應用效率；新建種子實驗室與儲藏設施也升級，提高能源使用效率，確保種原庫長期穩定運作，能源消耗將降低40%。

    陳駿季表示，亞蔬國際蔬菜種原庫的翻新，與台灣對全球糧食安全與永續農業的承諾相契合，透過重要蔬菜種子資源的保存與共享，為未來世代提供應對氣候變遷、提升營養價值及全球糧食體系韌性的有力支持。

    Stefan Schmitz指出，亞蔬國際蔬菜種原庫在保護蔬菜多樣性的未來發展中，扮演關鍵角色，透過相關設備的升級，確保珍貴的種子資源能持續供應給育種專家、研究人員與農民，協助培育更具氣候適應力且高產的糧食作物，強化全球糧食體系。

    亞蔬-世界蔬菜中心種原庫翻新升級，由農業部長陳駿季（前排中）等人剪綵啟用。（記者劉婉君攝）

    亞蔬-世界蔬菜中心種原庫翻新升級，由農業部長陳駿季（前排中）等人剪綵啟用。（記者劉婉君攝）

    新建種子實驗室與儲藏設施也升級，提高能源使用效率，確保種原庫長期穩定運作。（記者劉婉君攝）

    新建種子實驗室與儲藏設施也升級，提高能源使用效率，確保種原庫長期穩定運作。（記者劉婉君攝）

    翻新後的種原庫，溫度與濕度控制升級，提升種子壽命。（記者劉婉君攝）

    翻新後的種原庫，溫度與濕度控制升級，提升種子壽命。（記者劉婉君攝）

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