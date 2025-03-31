清明連假出遊 兒童搭乘雙北捷運、輕軌免費

新北捷運公司在4月3日至4月6日連假期間推出兒童搭乘「淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線」等3條路線免費活動。圖為淡海輕軌。（記者賴筱桐攝）

2025/03/31 13:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕清明節連續假期將至，為鼓勵家庭搭乘大眾運輸工具出遊，新北捷運公司在4月3日至4月6日連假期間推出兒童搭乘「淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線」等3條路線免費活動，凡6歲以上、未滿12歲兒童均可免費搭乘；除上述3條路線，台北捷運公司同步推出優惠方案，持雙北市的兒童卡或國小數位學生證，搭乘北捷也同樣免費。

新北捷運公司指出，4月3日起至4月6日，凡6歲以上、未滿12歲兒童，只要持「新北市兒童卡」、「台北市國小數位學生證」或「台北市兒童優惠卡」，即可享有免費搭乘台北捷運、淡海輕軌與安坑輕軌。

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新北捷運公司表示，此次優惠活動不限雙北地區的兒童，針對外縣市兒童，只要出示健保卡、戶口名簿或可證明年齡的證件（民國101年以後出生），都可分別在淡海輕軌V01紅樹林站及V26淡水漁人碼頭站、安坑輕軌K09與環狀線Y08十四張站兌換輕軌1日票1張，希望減輕家長的出遊負擔，提供豐富的親子行程選擇。

新北捷運公司介紹，環狀線沿線的十四張站有十四張歷史公園，以農村水圳意象設計，設置多層遊戲塔、溜滑梯及水圳遊戲區；Y19幸福站鄰近頭前運動公園，有寬廣草坪與多樣運動設施。

此外，淡海輕軌全線有充滿童趣的幾米公共藝術，沿線景點包括V09濱海沙崙站旁有3道超長溜滑梯的淡水新市鎮溪畔公園，V10淡海新市鎮站鄰近淡水公23共融公園，以輕軌主題為設計，設有擬真車廂遊戲、溜索、攀爬設施及親子廁所；V26淡水漁人碼頭站旁的漁人碼頭親子區、幾米溜溜帽遊樂場，提供親子休憩與海濱散步的絕佳環境。

安坑輕軌沿線景點包括K04耕莘安康院區站鄰近二叭子植物園，可轉乘839路公車或在K03台北小城站轉乘安坑1線接駁專車，僅需約10至15分鐘抵達；K08附近的陽光運動公園，集結運動、遊戲與休憩設施，K06安康站旁有黑熊主題吉安公園與共融遊具，成為親子及長者的新樂園。

民眾可搭乘淡海輕軌前往淡水漁人碼頭。（記者賴筱桐攝）

搭乘安坑輕軌可前往新店陽光運動公園。（記者賴筱桐攝）

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