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    大甲媽祖鑾轎遶境 清水警總動員加強防制暴力衝突及指揮交通

    大甲媽將於4月4日夜 起駕遶境九天八夜。（民眾提供）

    大甲媽將於4月4日夜 起駕遶境九天八夜。（民眾提供）

    2025/03/31 13:22

    〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽將於4月4日晚上11點左右起駕遶境，鑾轎預訂5日凌晨進入清水區、沙鹿區，離轄後繼續南下嘉義縣新港鄉奉天宮遶境，預訂於12日中午以後返回沙鹿區沿沙田路北上，行經清水區中山路，晚間將駐駕清水區下湳里朝興宮，13日上午6點左右再起駕返回大甲區。清水警分局表示，每年大甲媽遶境皆湧入大批人車，為維護沿途交通安全，並防止各陣頭爭鋒搶轎，已嚴密規劃部署警、民力投入安全維護工作。

    大甲媽祖起駕、回鑾遶境進香活動期間，清水警分局為維護媽祖鑾轎、陣頭秩序及服務香客信徒，分局長蔡慶星將全程擔任指揮官，再由2位副分局長擔任2個分區指揮官，轄區各所所長擔任小區協調官，並規劃護轎組、機動組、交通組、安全維護組等，加強防制暴力衝突事件及趁機扒竊行為，並將交通衝擊減輕至最低。

    此外，清水警分局也將編排巡邏警力，沿線加強取締未戴安全及防制噪音車。另因應人潮大量湧入，將隨鑾轎的行進，機動實施交通管制及調撥車道，屆時請各用路人遵照告示牌並配合員警指揮，以保障香客信眾安全與維護交通順暢。

    各沿線派出所也協請轄內志工，選定適當處所發放宣導品實施預防犯罪宣導，提醒民眾隨時提高警覺，防止各種危害發生，並注意隨身重要財物以防遭竊，警方除了鑾轎安全維護外，亦派員於人群中加強巡查。

    警方呼籲呼籲民眾，鑾轎行經路線，切勿任意停車，並請聽從交通指揮，警方將全力維護信眾及用路人安全，祈求這次遶境活動在媽祖慈悲心庇佑下國泰民安、風調雨順。

    大甲媽遶境期間，清水警分局總動員加強防制暴力衝突及指揮交通。（民眾提供）

    大甲媽遶境期間，清水警分局總動員加強防制暴力衝突及指揮交通。（民眾提供）

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