遴選原文會董事等 原民會：4月1日起受理推薦

遴選原文會董事等，原民會今宣布自4月1日起受理推薦。（取自官網）

2025/03/31 13:26

〔記者林曉雲／台北報導〕為遴薦財團法人原住民族文化事業基金會（原文會）第6屆董事、監察人候選人，原住民族委員會今（31）日表示，自4月1日起至6月2日止，公開受理各界推（自）薦原文會第6屆董事、監察人候選人。

原民會說明，受理截止後，由原民會邀集學者專家組成提名審薦小組進行審薦，並報請行政院提名後，交由立法院推舉原住民族代表及社會公正人士組成之審查委員會進行審查。

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依原文會設置條例第9條規定，該會董事、監察人之遴聘應依公開徵選程序提名候選人，董事之選任，除需顧及原住民族之代表性，並應考量傳播、教育、文化之專業性；監察人則應具有傳播、法律、會計或財務等相關經驗或學識。

原文會主要業務包括，原住民族廣播與電視專屬頻道之規劃、製播、經營、普及服務，以及原住民族文化、語言、藝術、傳播等活動之輔導、人才培育和獎助。原民會表示，期以原住民族為主體，彰顯原住民族文化價值、維護及保障原住民族傳播權益，並透過傳播媒體及文化傳播活動，傳承與創新原住民族文化價值，將原住民族文化帶進國際舞台，進而提昇原住民族文化競爭力，開創文化發展空間。

原文會第6屆董事、監察人候選人推（自）薦表電子檔已登載於原民會全球資訊網 https://www.cip.gov.tw/為民服務/最新消息/教育文化，歡迎各界下載使用。推（自）薦表須於114年6月2日17時前，親送或掛號郵寄24220新北市新莊區中平路439號北棟15樓原住民族委員會收，並註明「原文會第6屆董事、監察人候選人推（自）薦表」。

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