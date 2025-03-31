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    雲縣3300多萬打造防災教育科技中心 張麗善：強化全民防災常識

    立在斗南石龜國小的雲林縣防災教育科技中心揭牌。（記者黃淑莉攝）

    立在斗南石龜國小的雲林縣防災教育科技中心揭牌。（記者黃淑莉攝）

    2025/03/31 13:24

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣防災教育科技中心今（31）日在斗南石龜國小揭牌，雲林縣長張麗善主持揭牌表示，緬甸28日發生強震，災害畫面令人怵目驚心，台灣位處地震頻繁地帶，加上極端氣候面對颱風、暴雨、土石流等多元災害，期盼透過防災教育科技中心強化全民防災常識，因為遇災害時只有瞭解才能不慌不亂。

    縣府教育處長邱孝文指出，雲林縣防災教育科技中心是全國第一所，由縣府自籌3368萬元，其中1700萬把石龜國小8間教育活化建置4間防災體驗教室，4間為防災創課教室，可以實際體驗土石流、地震、火災、水災等災害情境，另668萬用於學生活動中心防災收容環境改善。

    此外，教育處已將防災教育納入課程，成立防災輔導團，有專屬的網頁，裡面有各項災害的相關內容介紹、教學，未來會持續引進國外先進科技的防災設備、教學模式，提供給全縣國中小學及社區民眾做防災教育體驗場所，提升全民防災能力。

    張麗善說，雲林位處台灣西部沿海地區，面對颱風、地震、水災等災害的挑戰，防災重於救災、離災優於防災，建置防災教育科技中心刻不容緩，透過虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術，提供更具體、真實的防災體驗，提升全民的防災常識及自救能力。

    張麗善指出，縣府盤整全縣可以避難的空間，包括公園、廟宇、社區活動中心、學校等，約有容納70萬人，雖超過全縣現有66萬人，但偏重在山區，沿海地區較缺乏，縣府會持續建置。

    另在科技防災部分，縣府在草嶺、華山等山區建置20多處邊坡滑落監測器，只要有狀況示警可提早啟動防範措施，另外針對地勢低窪、易淹水地區設置水位即時監控系統、火災住警器等。

    防災教育科技中心今天揭牌，包括議長黃凱、議員簡慈坊、王秋足及多位地方民代、各國中小學校長都與會，張麗善也親自頒發「防災小尖兵」聘書給日前斗六一處民宅火災，第一時間發現災害不慌不亂打119報案及呼救的5名石榴國小學童。

    學生向與會來賓說明土石流災害及防災措施。（記者黃淑莉攝）

    學生向與會來賓說明土石流災害及防災措施。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣防災教育科技中心裡面建置有4間防災體驗教室，圖為各等級降雨情況體驗。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣防災教育科技中心裡面建置有4間防災體驗教室，圖為各等級降雨情況體驗。（記者黃淑莉攝）

    地震不同規模搖晃體驗。（記者黃淑莉攝）

    地震不同規模搖晃體驗。（記者黃淑莉攝）

    5名石榴國小學童日前發現住家旁民宅發生火災，不慌不亂分工報案、呼救，雲林縣長張麗善頒發「防災小尖兵」聘書給5人。（記者黃淑莉攝）

    5名石榴國小學童日前發現住家旁民宅發生火災，不慌不亂分工報案、呼救，雲林縣長張麗善頒發「防災小尖兵」聘書給5人。（記者黃淑莉攝）

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