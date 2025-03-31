大專生暑假見習職缺約650個 4/1起報名

政大學生陳以佳去年進入總統府見習，協助圖書室轉贈書目處理並進行光碟清查。（圖由教育部提供）

2025/03/31 12:50

〔記者林曉雲／台北報導〕為了讓青年於在學期間有多元職場體驗機會，教育部辦理「大專生公部門見習計畫」，與上百個中央機關合作，提供35歲以下大專在學青年公部門見習機會，成功錄取後可獲得津貼，以及經學校認可部分可抵免實習時數。今（114）年第2梯次暑假（7、8月）見習職缺約650個，將於4月1日起開放報名，想體驗總統府、內政部、文化部、交通部、法務部、教育部、衛生福利部及經濟部等多元見習，可上RICH職場體驗網查看職缺及報名參加。

國立政治大學公共行政學系學生陳以佳，去年參與大專生公部門見習計畫，在總統府第二局進行為期2個月的見習體驗，實際操作學習檔案結構與基礎知識，並熟悉公文系統，且參與館藏檔案的清查與歸檔工作，並學習光碟資料的清查與整理，以確保檔案的完整性與可用性。

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陳以佳分享，在面對大量文件時，學習如何透過標準化作業流程，來提升工作效率，也在實務操作中，體會到細節管理對於行政工作的影響，例如在檔案歸類與標示時，如何確保分類一致性，以提升後續檢索的準確度，進一步加深了對檔案管理的認識。

除了專業技能的學習，此次見習也讓陳以佳有機會觀察公部門的實際運作，並親身體驗行政事務的處理方式，她認為，透過這段時間的學習與實作，不僅增強了自身對檔案管理的理解，也對公部門的工作環境與職務內容有更清晰的認識，是一段寶貴的學習歷程，提升專業能力，也進一步確立未來的職涯目標。

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