南投「松嶺之星」景觀塔視野遼闊，可遠眺南投、彰化及台中美景。（圖由南投縣政府提供）

2025/03/31 12:55

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府斥資約5.5億元在名間鄉松柏嶺興建的「松嶺之星」景觀塔，目前主體結構已完成，正進行室內裝修、中庭區彩帶公園植栽及交通接駁曁遊客諮詢站等工程，並同步辦理OT案招商，縣政府觀光處表示，如果一切工程順利，最快明年初試營運。

座落於八卦山脈海拔約500公尺處的「松嶺之星」景觀塔，基地面積5398平方公尺，高度近50公尺，地下室設置大廳、商店街、停車場，地下戶外則規劃公園、景觀步道，遊客可選擇從地下室搭電梯直達頂樓採玻璃地板設計的環狀觀景天空步道，或延著螺旋狀樓梯上樓，360度眺望四周景觀，將南投、彰化甚至台中三地美景盡收眼底，塔頂並設有大型球體裝飾，夜晚LED燈會閃耀發光，遠遠就可看到璀璨亮麗的「松嶺之星」。

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縣政府觀光處表示，「松嶺之星」景觀塔目前工程進度達70%，主體結構已完成，包括景觀塔及停車場內部裝修、機電工程、塔頂球型裝飾及園區植栽等，預計今年6月前完成。另於松柏嶺受天宮停車場設置的2座交通接駁曁遊客諮詢站，也已完成站體，正辦理牆板組立及水電配管。

此外，該景觀塔將採OT模式委由團業團隊管理營運，正同步辦理招商及盤點周邊包括受天宮、茶香步道、橫山賞鷹平台、七星陣地公園、松柏嶺松柏嶺遊客中心（茶文化主題館）等景點，未來將於「南投旅遊網」等網站建置「松嶺之星高空觀景台」服務專區，提供景點介紹、 交通及網路售票等服務，並推出特色文創商品。

南投「松嶺之星」景觀塔主體結構完成，最快明年初試營運。（圖由南投縣政府提供）

南投「松嶺之星」景觀塔完工示意圖。（圖由南投縣政府提供）

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