基隆4項免費育兒指導到宅服務 兒少處：已招募35名指導員

基隆市府邀請漱心坊心理治療所蔡明娟老師，在基隆市講授「到宅育兒指導服務運作模式與成效評估」課程。（記者羅國嘉攝）

2025/03/31 13:08

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市積極推動友善生育政策，致力於保障兒童健康與安全成長，並於去年7月成立「兒童及少年事務處」。為協助新手父母提升育兒能力，市府兒少處與「社團法人中華民國愛加倍社會福利關懷協會」合作推出「育兒指導到你家」服務方案，提供免費到宅指導，包含親職示範、點餐預備、家務指導、親職諮詢，另該計畫已招募35名育兒指導員，幫助家長面對育兒挑戰。

基隆市兒少處長林麗蟬表示，目前基隆市約有3萬名兒童，許多新手爸媽在照顧幼兒時，可能因缺乏經驗或面臨脾氣暴躁的孩子，而產生親子衝突，甚至可能導致照顧不當。為此，市府針對6歲以下兒童的家庭，特別是脆弱家庭、身心障礙者家庭及新手父母，推出「育兒指導到你家」服務。

請繼續往下閱讀...

林麗蟬說明，該方案提供4大免費服務，包含「親職示範」指導家長如何與幼兒互動，建立良好親子關係；「餐點預備」協助家長準備營養均衡的兒童餐點；「家務指導」提供時間管理與家庭環境整理的建議；「親職諮詢」協助家長解決育兒疑難雜症，降低育兒壓力。

林麗蟬指出，該計畫已招募35名育兒指導員，這些指導員皆需完成20小時職前訓練，取得資格後才能提供服務。市府也將持續提升指導員的專業知能，安排進修與培訓，以確保服務品質。此外，日前市府邀請漱心坊心理治療所蔡明娟老師，在基隆市講授「到宅育兒指導服務運作模式與成效評估」課程，希望透過專業訓練，加強指導員能力，為育兒家庭提供更細緻的協助。

林麗蟬強調，透過這項服務計畫，市府希望能幫助更多家庭建立健康的親子關係，讓家長在育兒路上不再孤單，也讓基隆成為一個更友善、更有愛的城市。未來，市府將持續推動相關政策，提升全民育兒知識，讓家長放心生、孩子快樂長大。

基隆市府邀請漱心坊心理治療所蔡明娟老師，在基隆市講授「到宅育兒指導服務運作模式與成效評估」課程。（記者羅國嘉攝）

基隆市府邀請漱心坊心理治療所蔡明娟老師，在基隆市講授「到宅育兒指導服務運作模式與成效評估」課程。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法