台南巴克禮公園又見巨大綠鬣蜥 農業局：今年已抓2千多隻

巨大綠鬣蜥現蹤巴克禮公園，鳥友無意間撞見嚇了一跳。（圖由黃蜀婷提供）

2025/03/31 12:41

〔記者蔡文居／台南報導〕外來種的綠鬣蜥繁殖強，族群數快速擴散，台南市巴克禮公園最近又有巨大的綠鬣蜥現蹤。台南市一鳥友前往賞鳥，在水池邊意外撞見1隻約80公分至1米長的綠鬣蜥，當場嚇了一大跳。南市農業局統計，截至3月6日止，今年已捕捉了2239隻，平均1個月捕捉逾1000隻。

南市農業局森保科長朱健明表示，針對鳥友通報巴克禮公園又出現綠鬣蜥，他們將儘速安排廠商前往捕抓。

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台南鳥友黃蜀婷表示，昨天週日，有鳥友前往巴克禮公園賞鳥，到巴克禮公園靠近崇明國中後方的大水池，原本想要拍攝翠鳥，卻意外撞見1隻巨大的綠鬣蜥，長約80公分至100公分，當場嚇了一跳，公園裡假日人來人往，這麼大隻的綠鬣蜥出現在公園，相信任何人無意間撞見都會被嚇到。

朱健明表示，綠鬣蜥吻肛長（即不含尾巴）大於30公分，便具有繁殖力。綠鬣蜥繁殖快速，一窩可產下約25到80顆蛋，擴散相當快。由於牠們是草食性，也喜歡鑽洞挖土，會破壞農作物及土堤護岸，而體型大的則會讓人感到害怕，其實牠們還蠻溫馴的，並不會攻擊人，他們捕獲最長的可達1米多。

朱健明說，今年市府編列336萬元加強捕捉綠鬣蜥，並採集中人力捕捉，一個熱點一個熱點集中處理，目前執行效果已初見成效，有效遏止綠鬣蜥急速撗散。

巨大綠鬣蜥現蹤巴克禮公園大水池一帶。（圖由黃蜀婷提供）

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