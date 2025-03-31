護理師消防演練重摔骨裂 輔大醫院：為模擬真實情境未設軟墊

輔大醫院行政副院長龔家騏接受媒體聯訪。（輔醫提供）

2025/03/31 12:26

〔記者董冠怡／新北報導〕輔大醫院3月27日傳出進行消防演練時，院內員工使用緩降機逃生，未料卻從2樓墜落1樓重摔住院，而且當時地面沒有鋪設消防軟墊；對此，輔醫今天臨時召開記者會，由行政副院長龔家騏接受媒體聯訪，並指當時為了模擬真實情境，故未鋪設消防軟墊；消防局則說，曾建議院方設置軟墊，但仍不幸發生憾事。

龔家騏表示，這次消防演練事前有經嚴密計畫、教育訓練與模擬，當天也有消防人員示範、協助，基於模擬真實情境，故未考量鋪設消防軟墊，事發後便將受傷的護理師送至急診室，院方也會承擔相關醫療照顧責任，同時全面檢討消防演練標準作業程序，作為之後的借鑑。

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龔家騏指出，演練當天，共8名人員參與，有消防人員從旁協助確認繩索的情況，當時繩索是否有不夠緊密或人員操作緊張造成疏失，後續仍待釐清。受傷的護理師院內年資大約六年，第一時間意識清醒，也能說話，僅右手肘部分骨裂，現正觀察治療中，身體、精神狀況都OK，將再釐清檢討責任歸屬。

龔家騏提到，現今高樓火災頻傳，消防演練對醫院而言非常重要，確保人員安危，全院會檢討所有演練的標準作業流程，作為後續演練規劃時的參考，設備基本上並無異常，均按政府規定檢驗，一年前曾檢修兩次。為了模擬真實情境，所以沒有鋪設軟墊，有跟消防局討論過，後續會再進一步討論。

消防局表示，泰山消防分隊受邀協助辦理消防宣導，輔大醫院欲以實際方式進行緩降機操作訓練，然而轄區消防分隊事先明確告知有其風險，建議透過講解取代實際操作，過程為求慎重，消防人員自行示範操作，並錄製影片作為事前教學，以及確保該設施安全無虞。

消防局指出，此外，也建議院方應於操作下方設置軟墊避免墜落受傷風險，但實際操作階段仍不幸發生墜落受傷的憾事，當日由轄區分隊主管探視慰問，消防單位也立即檢討相關流程，確保能與單位進行更詳細的溝通作業。

消防局火災預防科長林登港說，針對這次緩降機操作意外事件，主要缺乏安全軟墊及附帶操作等問題，加強檢討消防宣導安全機制之外，未來將落實要求緩降機操作安全，避免再度發生類似事件。

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