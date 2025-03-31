台日交流！嘉義縣雙溪國小與日本浜小學攜手推動防災教育

雙溪國小學生進行社區災害因子踏查學習，將學習成果與日本學伴分享。（雙溪國小提供）

2025/03/31 12:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕地震災害頻傳，為提升學生的防災意識，嘉義縣雙溪國小與日本大阪泉大津市浜小學透過視訊展開防災教育交流，由國立暨南大學教授林怡資與日本關西大學教授城下英行指導，兩校師生共同探討「社區共生與防災教育」，透過實地調查、影片製作與英語發表，展現國際合作學習成果。

雙溪國小校長徐英傑說，今年為阪神淡路大地震30週年，兩校跨國合作讓學生們了解防災的重要性，加深台日兩國對於防災教育的共識；雙溪國小學生透過社區踏查，瞭解當地可能面臨的災害因子，並將所學的防災知識傳授給社區長者，提升居民的防災意識與應變能力；浜小學拍攝「從學校到緊急避難所」的避難路線影片，針對身心障礙者設計安全撤離路線，確保不同需求的居民都能在災害發生時順利避難。

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徐英傑說，學生蒐集資料，認識在1906年發生的嘉義梅山大地震，從在地災害歷史聯結到2025年的大埔地震，具體化對地震災害的認知，提昇學生災害風險意識，決定以實際行動來從減災、整備、應變、復原的部分努力，以提高面臨災害時的自救與互助能力。

雙溪國小日前獲邀參加2025 iEARN NDYS自然災害青年高峰會，以「台灣小學生的防災教育」為主題，向來自日本、印尼、馬來西亞等6國師生進行英語發表，分享台灣在防災教育上的努力與成果。

學生莊晴文說，會議看到各國學生積極學習防災知識，並思考如何做得更好，如日本神戶市葺合高校的學生探討如何改善身心障礙者避難收容所，讓防災可以兼顧到各個族群；學生侯昊瑜說，感謝暨南大學老師帶領進行社區防災教育，他也在與浜小學的視訊演示如何運用戰傷救治中止血帶來進行緊急處理，向日本學伴展現防災教育學習成果。

台日兩校透過視訊進行防災教育交流。（雙溪國小提供）

暨南大學教授林怡資帶領雙溪國小師生進行社區共生防災教育課程。（雙溪國小提供）

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