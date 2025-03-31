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    MBR薄膜處理污水 濱江水資源再生中心動工

    台北市長蔣萬安主持台北市第2座三級處理的濱江水資源再生中心開工動土典禮。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安主持台北市第2座三級處理的濱江水資源再生中心開工動土典禮。（記者王藝菘攝）

    2025/03/31 12:18

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（31日）上午主持台北市第2座三級處理的濱江水資源再生中心開工動土典禮，他表示，完工後將是全台最大的三級處理廠，預計2030年完工營運，每日可處理16萬噸的生活污水，將全市廢污水經三級處理比率提升到50%，超過美國洛杉磯。

    蔣萬安表示，台北市將興建民生、濱江及社子島共三座新一代的水資源再生中心，其中濱江水資源再生中心是最重要的一塊拼圖，今年開工後，預計2030年完工營運，每日可處理16萬噸的生活污水，將會是台灣最大的三級污水處理廠，可將全市廢污水經三級處理比率提升到50%，超過美國的洛杉磯，對環境永續發展做出巨大貢獻。

    台北市工務局長黃一平表示，濱江水資源再生中心採半地下化設計，地下為污水處理設施，採用先進的MBR薄膜技術，放流水質遠優於國家環保標準，除可補助河川基流量，友善水域環境，更可部分回收使用；另外也將設置環境教育設施，推廣環境教育，讓愛惜水資源的理念，往下扎根並擴大延伸。

    工務局衛生下水道工程處處長程培嘉補充說，過去污水處理廠被民眾視為嫌惡設施，濱江水資源再生中心特別針對異味源頭管理，對於異味產生源等設施採全地下化配置，所有開孔加蓋密閉，增設5處監測點加強監控異味，防止異味逸散。

    此外，水資源中心上部規劃為廣闊綠地公園回饋市民，以「漣漪」與「綠意」為設計理念，開闢成賞機景觀休憩公園，塑造台北市未來航空門戶意象並提供休憩，將成為本市嶄新地標及熱門景點。

    台北市長蔣萬安主持台北市第2座三級處理的濱江水資源再生中心開工動土典禮。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安主持台北市第2座三級處理的濱江水資源再生中心開工動土典禮。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安主持台北市第2座三級處理的濱江水資源再生中心開工動土典禮。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安主持台北市第2座三級處理的濱江水資源再生中心開工動土典禮。（記者王藝菘攝）

    台北市第2座三級處理的濱江水資源再生中心開工動土，上部規劃為廣闊綠地公園，開闢成賞機景觀休憩公園，塑造台北市未來航空門戶意象。（記者王藝菘攝）

    台北市第2座三級處理的濱江水資源再生中心開工動土，上部規劃為廣闊綠地公園，開闢成賞機景觀休憩公園，塑造台北市未來航空門戶意象。（記者王藝菘攝）

    台北市第2座三級處理的濱江水資源再生中心開工動土，上部規劃為廣闊綠地公園，開闢成賞機景觀休憩公園，塑造台北市未來航空門戶意象。（記者王藝菘攝）

    台北市第2座三級處理的濱江水資源再生中心開工動土，上部規劃為廣闊綠地公園，開闢成賞機景觀休憩公園，塑造台北市未來航空門戶意象。（記者王藝菘攝）

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