綠空廊道全程完工 總長21.7公里成中市最長自行車道

慶祝綠空廊道環中東路自行車跨橋新建工程完工，市府舉辦健行活動。（記者歐素美攝）

2025/03/31 12:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市綠空廊道環中東路自行車跨橋新建工程，今年1月完工開放，市府今天舉辦完工視察及市民健行活動，市長盧秀燕表示，利用鐵路高架化下方興建的綠空廊道，全長21.7公里，市府共斥資12.5億元興建自行車道，環中東路自行車跨橋是最後一哩路，完工後，民眾可從豐原一路騎到大慶，也是台中市最長的自行車道。

盧秀燕表示，她自立委時期即推動大慶到豐原的鐵路高架化，並爭取橋下建設，今天非常高興，因為「綠空廊道自行車道」是台中市的大建設，從豐原到大慶，從公園、停車場到自行車道，市府共分11個標案進行，全長21.7公里，總經費12.5億元，目前台中市步道共約100條、自行車道約50條，其中，綠空廊道全長21.7公里，全市最長，鼓勵民眾善加利用，多走出戶外運動健身。

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盧秀燕說，綠空廊道環中東路自行車跨橋，因緊臨台74線，要跨過85公尺寬的環中東路、全長465公尺，興建不易，工程經費7500萬元，中央補助2000萬，其餘由市府自籌。市府於110年完成潭心鐵馬空橋、112年建置豐原區台3跨越自行車橋，今年完成環中東路自行車跨橋工程，打通綠空廊道最後一哩路，提供市民更安全、舒適的運動休閒空間。

建設局長陳大田指出，市府111、112連續2年獲交通部公路局「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」補助，推動自行車斷鏈路網串聯，為綠空廊道使用者帶來更加完善且安全的騎乘體驗。

綠空廊道環中東路自行車跨橋採用最新的SC模版工法，以「深基礎、鋼結構、弧形工法」為三大亮點，採用井式基礎（深基礎）確保結構穩固安全、鋼結構的墩柱設計保留橋下通透感、主橋弧形工法坡度平緩並展現線條之美，另為確保既有樹木的存活，工程執行之初亦將現地的105株喬木移植他處，落實工程與生態共存共榮之策略，並榮獲行政院公共工程委員會113年「公共工程金質獎」公共工程品質優良獎肯定。

在市長盧秀燕等鳴笛下，參與健行活動的民眾暢行綠空廊道環中東路自行車跨橋。（記者歐素美攝）

在市長盧秀燕等鳴笛下，參與健行活動的民眾暢行綠空廊道環中東路自行車跨橋。（記者歐素美攝）

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