挺過食安危機！烘焙夫妻轉當有機果農 自產自銷火龍果產品

李壽郎、黃鳳夫妻檔將自家果園有機火龍果，製成麵線。（記者李文德攝）

2025/03/31 12:12

〔記者李文德／雲林報導〕堅持食品安全，原在虎尾經營烘焙坊的李壽郎、黃鳳夫婦7年前在元長種植有機火龍果，堅持不噴化學肥料、農藥等，兩人從農業門外漢轉身為有機果農。更利用自身烘焙專業，自產自銷火龍果相關產品。今年兩人更研發火龍果麵線，更將喜悅分享給雲林家扶中心，盼與各界結緣。

夫妻兩人在虎尾科技大學附近經營烘焙坊已22年頭，以自身真功夫做出牛軋糖、糕餅、吐司等深受當地民眾喜愛，更善用網路訂購，締造好口碑，不過10多年前，先後經歷毒澱粉、黑心油事件，讓生意大受影響。

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黃鳳表示，當年擋不了大環境衝擊，網路訂單頓時不見，就連店面生意有時天天掛零，當年讓烘焙坊虧損連連。所幸最後有一票客人支持，順利挺過危機，這也令她萌生「要讓客人吃到最安心的食材」。

黃鳳說，7年前夫家在元長有塊閒置10多年的農田，兩人從此開始務農，從烘焙好手又轉為「農業門外漢」，因此向周邊農民朋友請益、到農民大學上課學習農業相關知識；李壽郎表示，0.2公頃的農田種植火龍果，但堅持不噴灑化肥、農業，讓果園自然而生，雖然果樹長爬滿蝸牛、土壤內都是蚯蚓，但都是大自然餽贈，因此僅能用手移除昆蟲，為讓民眾吃得安心，也讓有機驗證公司通過認證，品質掛保證。

黃鳳表示，雖然火龍果個頭大小不一，賣相不佳，但都是有機無毒。除此之外近年來陸續研發火龍果吐司、果乾、饅頭等，今年度更將收成後火龍果打成汁，請專業品質保證的食品公司製作火龍果麵線，希望讓大家吃到純粹簡單的味道。

夫婦兩人今透過白沙屯媽祖雲林至善協會引薦下，將400份麵線藉由雲林縣議長黃凱的見證下，順利捐給雲林家扶中心。黃鳳表示，希望帶給民眾吃得健康與安心，近期響應白沙屯媽祖進香，也預計將麵線拿來和香客結緣。

夫婦兩人將今年研發的火龍果麵線，拿出400份贈給雲林家扶中心。（記者李文德攝）

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