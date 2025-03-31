為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    年輕人如何找到自己的天命？葉丙成今日赴陽明交大開講

    年輕人如何找到自己的天命？教育部葉丙成大方分享自己的創業經驗，今日赴陽明交大開講。（資料照）

    年輕人如何找到自己的天命？教育部葉丙成大方分享自己的創業經驗，今日赴陽明交大開講。（資料照）

    2025/03/31 12:07

    〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕面對變化快速的時代和環境，年輕人要如何找到自己的天命？教育部政次葉丙成將以自己在創業圈的豐富經驗「開講」，前往多所大學與大學生面對面分享生涯與職涯規劃相關主題，今天下午3時將前往陽明交通大學。葉丙成表示，許多學生面對未來可能會感到迷茫，他希望以在創業圈的經驗，為所有學生提供探索自己的方法。

    葉丙成在臉書發文指出，今天下午3點到5點，將在陽明交大浩然圖書館國際會議廳跟同學演講，談面對變化快速的未來，要怎麼做，才能找到自己的天命。這是過去3年自己跟幾位老師在台大所開的2門課程「大學之煩：一場思維重置之旅」跟「人文大道通」裡所萃取出來的內容。

    葉丙成提到，演講內容主要來自之前10年創業時，來自業界第一手的觀察，還有自己跟許多領域業界 CEO 交流所得到的 insight。把它們整理成這個演講，希望幫助對於未來有所焦慮的同學們，知道如何探索、找到最適合自己的方向。

    葉丙成也回憶，2週前在政大演講分享時，結束的時候，有位大一的女同學跟自己說謝謝。她說聽完了以後她多了很多勇氣，要去做她原本猶豫不敢做的事。政大教授陳超明聽完也說「這是台灣高中、大學最缺乏的一堂課！」

    葉丙成的演講第一階段計畫前往北部15所大學，目前已完成包括致理科大、台北大學、政治大學，今天前往陽明交大，後續還有龍華科大、台灣師範大學、淡江大學等場次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播