年輕人如何找到自己的天命？葉丙成今日赴陽明交大開講

年輕人如何找到自己的天命？教育部葉丙成大方分享自己的創業經驗，今日赴陽明交大開講。（資料照）

2025/03/31 12:07

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕面對變化快速的時代和環境，年輕人要如何找到自己的天命？教育部政次葉丙成將以自己在創業圈的豐富經驗「開講」，前往多所大學與大學生面對面分享生涯與職涯規劃相關主題，今天下午3時將前往陽明交通大學。葉丙成表示，許多學生面對未來可能會感到迷茫，他希望以在創業圈的經驗，為所有學生提供探索自己的方法。

葉丙成在臉書發文指出，今天下午3點到5點，將在陽明交大浩然圖書館國際會議廳跟同學演講，談面對變化快速的未來，要怎麼做，才能找到自己的天命。這是過去3年自己跟幾位老師在台大所開的2門課程「大學之煩：一場思維重置之旅」跟「人文大道通」裡所萃取出來的內容。

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葉丙成提到，演講內容主要來自之前10年創業時，來自業界第一手的觀察，還有自己跟許多領域業界 CEO 交流所得到的 insight。把它們整理成這個演講，希望幫助對於未來有所焦慮的同學們，知道如何探索、找到最適合自己的方向。

葉丙成也回憶，2週前在政大演講分享時，結束的時候，有位大一的女同學跟自己說謝謝。她說聽完了以後她多了很多勇氣，要去做她原本猶豫不敢做的事。政大教授陳超明聽完也說「這是台灣高中、大學最缺乏的一堂課！」

葉丙成的演講第一階段計畫前往北部15所大學，目前已完成包括致理科大、台北大學、政治大學，今天前往陽明交大，後續還有龍華科大、台灣師範大學、淡江大學等場次。

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