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    借傘拿TGo點數 高鐵合作raingo環保共享傘上線

    高鐵合作raingo環保共享傘，以高鐵企業識別色橘色及灰色為基底設計。（圖由高鐵提供）

    高鐵合作raingo環保共享傘，以高鐵企業識別色橘色及灰色為基底設計。（圖由高鐵提供）

    2025/03/31 12:09

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣高鐵公司響應「2050淨零排放」國家減碳目標，於高鐵全線12個車站，以及桃捷、北捷、raingo位於北台灣超過500個租借站，推出「高鐵x raingo環保共享傘」。高鐵表示，為鼓勵旅客響應，舉行「借傘拿TGo點數」活動，5月4日前租借環保傘，每週前100名者可獲得TGo點數。

     

    高鐵表示，「高鐵x raingo環保共享傘」使用的傘布，來自高鐵各車站回收寶特瓶所產生的再生聚酯纖維，民眾每次借用可為地球減碳750克；此次打造2000把環保共享傘，估計減少約1萬個廢棄寶特瓶，相當於降低約1.5公噸碳排放。

    為鼓勵更多民眾響應，高鐵即日起至5月4日，推出「借傘拿TGo點數」活動，每週前100名租借「高鐵x raingo環保共享傘」者（週一至週日，依租借起始日時為準），可獲得高鐵TGo點數100點，總計送出500組。

    活動期間每週一（4月7日、14日、21日、28日、5月5日）將透過「raingo」App推播訊息，通知符合資格者並提供TGo點數兌換序號，持該序號於6月30日前至「台灣高鐵」App或官方網站，即可兌換TGo點數100點。

    高鐵合作raingo環保共享傘，以高鐵企業識別色橘色及灰色為基底設計。（圖由高鐵提供）

    高鐵合作raingo環保共享傘，以高鐵企業識別色橘色及灰色為基底設計。（圖由高鐵提供）

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