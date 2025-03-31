藍白若聯手強推核電延役修法 環團：擁核立委將付出政治代價

環團表示，如果在野黨立委強行在立法院通過核安爭議法案，公民社會的力量將集結究責，讓擁核立委付出政治代價。（記者陳嘉怡攝）

2025/03/31 12:06

〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院教育文化委員會今（31）日排審攸關核電廠延役的「核子反應器設施管制法」修正草案。由多個環團組成的「全國廢核行動平台」在立法院外舉行記者會，強調不應迴避核安風險、核廢料處理等問題；並點名提案修法國民黨多位立委及民眾黨黨團，若以人數優勢強行將法案送出委員會，公民社會的力量將集結究責，讓擁核立委付出政治代價。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，目前送至教文委員會共有9個法案版本，但這些版本實際沒有任何差別，都只是企圖放寬核電延役的審查與申請時間，將核子反應器設施的使用年限，從目前的40年延長到60年等。沒有一個版本討論如何保障老舊核電安全與延役成本，擔憂核電延役草率修法將造成核安破洞，讓全民承擔核災風險。

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媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美指出，核電廠發生意外的機率是所謂的「浴缸曲線」，屆齡應該除役的核電廠，發生意外機率最高。核三2號機組即將在5月除役，全民終於盼到核電廠安全下莊之時，國民黨立委卻想要強行修法讓這些老舊核電廠延役，無疑置國人性命、國家安全於不顧。且再生能源也在離岸風機陸續上線後占比增加，而核電廠延役需要時間安檢、更換設備，批評此時讓本應歸零的核電延役，「難道是要以綠養核嗎？」

台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，這些修法版本都規避了攸關核安風險評估與審查所需要的前置時間，形同沒收核安，甚至否定以前國民黨與馬英九宣布核一、核二、核三不再延役的政策承諾，且三座老舊核電廠的位置都鄰近活動斷層，面對活動斷層的巨大風險，還裝傻繼續僥倖延役，「我們還有多少福份可以每天祈求天佑台灣」，更別提核廢料處理世代不公、債留子孫的問題。

地球公民基金會媒體行銷部主任鄧宇佑表示，國民黨口口聲聲要推動非碳家園、核電延役，但至今都講不出任何具體可行路徑，包括核安和核廢料處理方式是什麼？非碳家園具體的能源比例為何？他批評，針對民間團體多次提出的核電廠斷層事證、耐震補強與核廢料處置等問題，國民黨一律避而不談，卻屢次談國際上還未商轉的SMR（小型模組化反應爐）新核能科技，實際上是拿新核電的說詞護航舊核電延役，無法接受「張飛打岳飛」的草率修法。

全國廢核行動平台也點名，本會期在教育文化委員會中提案與連署的國民黨立委葛如鈞、林沛祥、柯志恩、萬美玲、葉元之、謝龍介、羅廷瑋、徐欣瑩、許宇甄、楊瓊瓔；以及上會期提出法案的王鴻薇、邱鎮軍、羅智強、蘇清泉、翁曉玲及台灣民眾黨團，直指若強行在立法院通過核安爭議法案，危害人民權益，公民社會的力量將集結究責，讓擁核立委付出政治代價。

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