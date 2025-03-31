消基會抽驗市售指甲油 11件未標示完全

消基會抽驗市售指甲油產品。（消基會提供）

2025/03/31 11:52

〔記者林志怡／台北報導〕用指甲油妝點指甲外觀，是許多人展現個人風格的愛好之一。消基會抽驗市面上販售的23件指甲油產品，其中11件標示不全，缺少品名、用途、輸入業者、使用或保存方法、注意事項、全成分等，但游離甲醛、塑化劑、重金屬等檢出量都符合法規規定或未檢出。

消基會指出，消費者除了可以自行購買指甲油塗擦，也能到美甲店進行美甲，部分消費者甚至還會在指甲上變花樣，塗上不同的色彩，不僅能取悅自己，也能展現個人風格，近年來也有凝膠指甲出現，附著力較高且維持時間也較長，備受消費者喜愛。

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然而，若指甲油品質不佳，可能含有致癌物或其他有害物質。消基會表示，今年1月下旬，消基會透過國內外網路平臺、美妝店及美甲專賣店購買標榜或標示兒童及孕婦可使用的「水性或剝卸式指甲油（12件）」及「凝膠指甲油（11件）」，共計購得23件樣品，其中5件為韓國、3件為臺灣、1件為美國，其餘14件都為中國製。

消基會指出，經檢視，12件指甲油產品標示符合規定，其他11件未完整標示資訊，缺失內容包括2件未標示品名、11件未標示用途及輸入業者資訊、8件未標示用法及保存方法和注意事項、5件未標示全成分、1件未標示製造日期及3件未標示批號。

不過，消基會表示，經檢驗游離甲醛，有3件低於法規限量的75 ppm，其餘20件都未檢出；鄰苯二甲酸酯類等7項塑化劑檢驗方面，2件樣品檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP），但都低於法規限量，其餘則未檢出；至於重金屬砷、鉛、鎘及汞等測試，23件樣品4種重金屬檢出量都低於 1 ppm，符合規定。

消基會提醒，購買指甲油時，務必檢視標示的資訊，如業者資訊、製造日期及保存期限等，才能保障消費者自身的權益，美甲師也應選購符合標示及安全性的商品，並應告知品牌，以增加消費者的信任，並在過程中配戴口罩及手套，同時加強室內整體換氣系統，以降低顧客及業者本身對有害物質的吸入風險。

此外，消基會認為，網路購物已成為消費者日常生活不可或缺的消費型態，目前網路販售商品標示不合格的比率仍偏高，政府應不定期抽驗網路販售商品的標示，並向業者宣導相關規定，特別是跨境的購物，才能降低不合格率。

消基會抽驗市售指甲油產品。（消基會提供）

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