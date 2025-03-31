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    百名穆斯林齊聚基隆開齋節 謝國樑承諾持續推動友善政策

    基隆市社會處今日在城際轉運站廣場舉辦開齋節慶祝活動，市長謝國樑率領市府團隊，與現場數百名穆斯林朋友一同慶祝。（記者羅國嘉攝）

    基隆市社會處今日在城際轉運站廣場舉辦開齋節慶祝活動，市長謝國樑率領市府團隊，與現場數百名穆斯林朋友一同慶祝。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/31 11:55

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市社會處今（31日）上午在城際轉運站廣場舉辦開齋節慶祝活動，市長謝國樑率領市府團隊，與現場數百名穆斯林朋友一同慶祝，分享節日的喜悅。謝國樑表示，市府已成立新住民事務委員會，並推出多項措施協助新住民融入在地生活，未來將持續努力，作為新住民的後盾，讓穆斯林朋友在基隆生活更加便利、安心，讓基隆成為「亞洲最有愛的城市」。

    謝國樑在致詞時，首先恭喜穆斯林朋友們「齋功圓滿」，感佩大家在過去一個月中，以最虔誠的心禁食、反思與祈禱。基隆作為國際港口城市，一直秉持尊重多元文化、包容差異的精神，並積極營造友善環境，讓所有族群都能感受到溫暖與歸屬感。

    社會處長楊玉欣表示，開齋節的意義不僅是齋月禁食的結束，更象徵著尊重與和諧。此次活動特別邀請駐台北印尼經濟貿易代表處副代表祖爾馬丁諾夫到場，並獲得基隆市警察局、移民署基隆市服務站、私立就業服務機構及關注穆斯林權益的多位民意代表支持。現場除了有法令宣導攤位，還準備了穆斯林傳統美食，吸引眾多市民共同參與。

    楊玉欣說，活動內容豐富，包括祈禱儀式、歌唱舞蹈表演以及傳統美食分享，讓參與者充分感受開齋節的歡樂氛圍。開齋節對全球穆斯林而言，不僅是感恩真主的恩賜，更是回顧齋月期間的奉獻與堅持。透過禁食與祈禱，信徒們不僅完成宗教義務，更能洗滌心靈，重新找回內心的平靜與力量。

    基隆市社會處今日在城際轉運站廣場舉辦開齋節慶祝活動，市長謝國樑率領市府團隊，與現場數百名穆斯林朋友一同慶祝。（記者羅國嘉攝）

    基隆市社會處今日在城際轉運站廣場舉辦開齋節慶祝活動，市長謝國樑率領市府團隊，與現場數百名穆斯林朋友一同慶祝。（記者羅國嘉攝）

    基隆市社會處今日在城際轉運站廣場舉辦開齋節慶祝活動，市長謝國樑率領市府團隊，與現場數百名穆斯林朋友一同慶祝。（記者羅國嘉攝）

    基隆市社會處今日在城際轉運站廣場舉辦開齋節慶祝活動，市長謝國樑率領市府團隊，與現場數百名穆斯林朋友一同慶祝。（記者羅國嘉攝）

    基隆市社會處今日在城際轉運站廣場舉辦開齋節慶祝活動，市長謝國樑率領市府團隊，與現場數百名穆斯林朋友一同慶祝。（記者羅國嘉攝）

    基隆市社會處今日在城際轉運站廣場舉辦開齋節慶祝活動，市長謝國樑率領市府團隊，與現場數百名穆斯林朋友一同慶祝。（記者羅國嘉攝）

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