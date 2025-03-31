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    4月交通新制上路 台中YouBike「這原因」恐無法租借

    台中市自4月1日起，未填寫傷害險投保意願調查將無法租借YouBike2.0。（圖由台中市府提供）

    台中市自4月1日起，未填寫傷害險投保意願調查將無法租借YouBike2.0。（圖由台中市府提供）

    2025/03/31 12:40

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年4月起多項交通新制正式上路，並將開始徵收牌照稅。包括7大快速道路大貨車速限調降，嚴重超速最高可罰2萬4000元並吊銷駕照；台中YouBike方面，未投保公共自行車傷害險將無法租借2.0E電輔車，未填寫傷害險投保意願調查者，也無法租借YouBike2.0。

    2025年使用牌照稅自4月1日至4月30日開徵，財政部統計，全國開徵車輛數計841萬5886輛，開徵稅額約665億8519萬元。財政部提醒，若未於期限內繳納，每逾3日將加徵1％滯納金，最高加至10％。

    交通部宣布，4月1日起台66線、台68線、台72線、台76線、台84線、台86線、台88線等7條快速道路，大貨車速限從90公里調降至80公里，超速可處3500元至1萬8000元；超速60公里以上屬危險駕車，最高可罰2萬4000元，並吊扣汽車牌照3個月。

    台中市交通局指出，為保障公共自行車使用者，持續為使用者、使用者外之第三人，分別投保公共自行車「傷害險」及「第三人責任險」。4月1日起，未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電輔車；未填寫傷害險投保意願調查，則無法租借YouBike2.0。

    全台7大快速道路大貨車最高速限調降為80公里。（圖擷自公路局臉書）

    全台7大快速道路大貨車最高速限調降為80公里。（圖擷自公路局臉書）

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