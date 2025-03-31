桃市就服處4月6場徵才 快遞公司開出10萬月薪搶人

桃市府就服處4月份6場徵才活動陸續登場。（圖由就服處提供）

2025/03/31 11:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府就業職訓服務處4月將舉辦6場徵才活動，總計邀請180家廠商參與，預計釋出逾9000個職缺，其中，薪資最高職缺達10萬元。

6場徵才活動參與廠商，包含台灣順豐速運、欣興電子、仁寶集團_恆顥科技、佑來工程、桃園汽車客運、全家便利商店、麥當勞、六福村、宜家家居、統一超商、屈臣氏、日月光半導體、晶碩光學、台灣房屋、安橋保全、統一速達、台灣華可貴、長榮航勤、萬達寵物事業、哲固資訊科技、拾全拾美樂齡事業、台灣三洋電機、台灣水泥、中興保全科技、安橋保全、FedEx聯邦快遞、馬士基物流、台灣卜蜂、PChome、大潤發、天下為公等知名企業。

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就服處表示，現場釋出各類工程師（設備、製程、品質、研發、機電、環安）、技術員（維修、電機、光電、半導體、生技）、作業員、業務專員、客服人員、餐飲業內外場人員、倉管、保全、司機（大客車、貨車、物流配送）、居服員、清潔人員、門市服務人員、職安衛管理員、包裝作業員、採購、生管、會計人員、活動導覽專員、燈光音響技術幹部/專員等多元職缺，其中順豐速運外務司機最高薪資達10萬元。

6場次徵才活動資訊如下：1、4月2日（週三）蘆竹區興仁市民活動中心，蘆竹區興仁路330號，此為原住民亮點場，上午11點到下午3點，25家廠商、850個以上職缺；2、4月11日（週五）平鎮婦幼館，平鎮區廣成街10號，下午1點到3點30分，24家廠商、1400個以上職缺；3、4月16日（週三）中壢就業中心（中壢區新興路182號），上午9點到12點30分，29家廠商、1000個以上職缺；4、4月23日（週三）開南大學（桃園市蘆竹區開南路1號），校園就業博覽會，上午10點到下午3點，50家廠商、2300個以上職缺；5、4月25日（週五），五中市民活動中心（桃園區中平路118號），下午1點到3點30分，25家廠商、800個以上職缺；6、4月30日（週三）中壢區公所1樓（中壢區環北路380號），樂齡亮點場，上午10點到下午2點，36家廠商、1200個以上職缺。

就服處表示，為協助求職民眾順利就業，就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「婦女再就業」等多種方案諮詢及登記，有意尋職民眾把握應徵機會，經桃園市就業服務據點推介就業，可獲得最高3萬元就業獎勵，民眾可至徵才活動現場諮詢登記；活動詳情可洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃市府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職缺地圖查詢。

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