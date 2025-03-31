台南後壁下茄苳排水治理3期完工 蘭花園區免受水患威脅

後壁區下茄苳排水治理工程第3期完工，南市水利局指出，新建下茄苳排水護岸514公尺，有效減輕周邊洪患影響。（圖由南市水利局提供）

2025/03/31 11:58

〔記者王涵平／台南報導〕後壁區下茄苳排水治理工程第3期完工，南市水利局指出，新建下茄苳排水護岸514公尺，有效減輕周邊洪患影響，守護後壁區新東里、安溪寮地區及蘭花園區免於水患威脅。

水利局表示，下茄苳排水長達12.36公里，集水面積18.45平方公里，周邊聚落（竹新、新東）因地勢較為低窪，容易受到八掌溪迴水及瞬間暴雨的雙重影響，導致排水水位壅高，造成區域性積淹水災情，經向水利署爭取治水經費5千萬元並全力推動「下茄苳排水治理工程第三期」建設，包含打設混凝土排樁、新建防洪牆514公尺及防汛道路約960公尺，將原來排水斷面從10公尺拓寬為18公尺，提高堤頂高程，強化排水防洪能力，完工後已達到10年防護頻率及25年不溢堤之標準，大幅降低沿岸聚落積淹水風險。

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水利局指出，市長黃偉哲上任以來，全力推動後壁區下茄苳排水系統性整治，逐年辦理下茄苳排水治理工程，累計投入約8.52億元辦理後壁區排水治理工程建設。目前，下茄苳排水治理率已達85%，將持續爭取中央經費挹注以完成全線治理為目標。

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