台中太平聯合行政中心8月底完工 明年5月啟用

太平區聯合行政中心施工進度達8成，主體建物預計今年8月底完工，明年5月正式啟用。（記者陳建志攝）

2025/03/31 11:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區公所因廳舍老舊、空間不足，加上缺乏停車空間，市府覓地興建太平區聯合行政中心，在中央補助近1.4億元下，斥資6.3億元興建地上5層、地下2層的建物，前年1月開工，因工程進度超前，主體建物預計今年8月底完工，內部裝修後將在2026年5月底啟用，除區公所還有公托、地下停車場，提供民眾更舒適的洽公環境。

太平區公所辦公廳舍建於1980年，屋齡超過40年，加上921地震受損曾辦理建築結構耐震補強，因廳舍老舊、空間不足，加上缺乏停車空間，市府將太平祥順路1段旁的文中三用地其中1公頃，變更為公所機關用地，興建太平聯合行政中心。

請繼續往下閱讀...

整起工程2023年1月開工，總經費6億3464萬元，其中立委何欣純向內政部爭取到近1.4億元補助，整個建築物以太平區地景元素「橋」、「丘陵」為意象，並規劃陽台、露臺、環景步道、空中花園，建構親民有效率的行政中心。

太平區長陳柏宏表示，新的聯合行政中心因施工順利，目前施工進度約8成，主體建物預計今年8月底完工，接著將進行內部裝修，預計2026年5月就能正式啟用。

陳柏宏表示，新的太平聯合行政中心，除區公所外，調解會也會進駐，另外社會局也將在1樓設置托嬰中心，地下2層的公有停車場，共規劃121格汽車停車位、180格機車停車位，讓民眾停車更方便。

太平區聯合行政中心施工進度達8成，主體建物預計今年8月底完工。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法