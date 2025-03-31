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    高雄神農市集加攤加場？高市農業局長：「集中子彈」維持品質

    高市議員黃天煌建議神農市集擴大規模、場次與地點，農業局長姚志旺說明現況。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員黃天煌建議神農市集擴大規模、場次與地點，農業局長姚志旺說明現況。（記者王榮祥翻攝）

    2025/03/31 11:17

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃天煌肯定神農市集成效，建議加攤、加場、加地點。高市農業局長姚志旺答詢指出，現階段仍傾向「集中子彈」，確保神農市集整體品質。

    高雄神農市集目前設在凹子底，固定每月第四個週六、日舉行，因為反應佳，原本70攤增至100攤，已成為南部指標農特產市集，也常配合高雄農漁產品生產推出季節性活動。

    黃天煌肯定神農市集成效，建議攤位可再增加、讓更多農民有機會參與，且場次可由每月第四週六日，增加為每月第二與第四個週六日，地點也可評估增加鳳山或大寮，讓原縣農民更方便。

    姚志旺說明，神農市集草創階段較辛苦，但經過幾年經營，如今已炙手可熱，原來70攤也增加到100攤 ；擺攤規模主要考量到整體空間使用，神農市集跟傳統菜市場不太一樣，較有層次感，依照現況如果再增攤位，可能會較擁擠。

    再者，目前除高雄神農市集，中北部也有幾場主題相似的市集，有部分農民為了到處報名，卻疑因分身乏術，申請擺攤卻是賣別人的東西，失去神農市集用意，所以現階段會選擇讓子彈（資源）集中，保障市集品質。

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