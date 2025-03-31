4月新制來了！普拿疼7產品漲價 好市多掃卡才能入場

英商赫力昂股份有限公司台灣分公司公告，4月起陸續調整「普拿疼伏冒全系列產品」建議零售價。（資料照）

2025/03/31 13:09

相關新聞

4月交通新制上路 台中YouBike「這原因」恐無法租借

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月1日起，全台多項新制正式上路，涵蓋民生、醫療等領域，包括好市多正式實施入口電子掃卡；高鐵便當價格調漲10元；普拿疼伏系列7款藥品價格全面調漲等。

請繼續往下閱讀...

美式賣場好市多（Costco）自4月1日起，在賣場入口處設置會員卡掃描機，進入賣場前，必須掃描實體卡或電子會員卡，每位會員最多可攜帶2位來賓。此外，賣場售出的白銀、鉑金、鈀金條塊、鈀金鑄幣等4類商品將不再接受退貨；黑鑽卡會員購買白銀、鉑金、鈀金條塊及黃金、鈀金鑄幣等，也取消2％消費回饋金。

台灣高鐵宣布，因應食材原物料成本增加等因素，4月1日起便當貴10元，售價從110元漲為120元，同時取消高鐵TGo會員95折便當優惠。

英商赫力昂股份有限公司台灣分公司公告，4月起陸續調整「普拿疼伏冒全系列產品」建議零售價，調整品項包括伏冒加強錠、伏冒膜衣錠、伏冒日夜錠、伏冒治咳膜衣錠、伏冒鼻炎錠、伏冒熱飲加強型和伏冒熱飲，每盒售價成長9至30元不等，漲幅介於5％到6.5％。

衛福部健保署公布今年藥價調整結果，共調整3184個品項，其中調升34項、調降3150項，新藥價4月1日上路，預計1年可節省藥價支出48.51億元。減少的藥價支出，將挹注全民健康保險總額。

同時，健保署實施醫院個別總額，台北區預計4月上路，透過門診、住院加權，與台北區急重症不受當年預算限制等3項配套，避免未來固定各醫院額度可能出現「醫療人球」問題。

台北市4月推動「生生有鮮奶」，補助全台北市國小及幼兒園學童，學期間每週1瓶鮮乳，憑數位學生證在超商兌換鮮乳或豆漿，4月7日試辦、4月14日正式上路；彰化縣也自籌8000萬元經費，4月起跟進「生生有鮮奶」計畫，讓國中小、幼兒園的學生每週喝1次鮮乳。

國軍志願役官兵待遇調整4月1日起生效，將提升志願役勤務加給與戰鬥部隊加給，少校以下軍官與士官、士兵，是作戰部隊的主力，從1萬元調整為1萬5000元；中校與上校從1萬元調整為1萬4000元；將官從1萬元調整為1萬3000元。

嘉義縣政府宣布，2025年青年租屋加碼補貼將於4月1日至6月30日開放申請，採隨到隨辦制度，每年最高補助3600元。符合申請資格的民眾將收到專屬簡訊通知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法