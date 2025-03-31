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    兒童節好好玩 北市運動中心游泳優惠、專屬課程暢玩

    台北市體育局各活動中心泳池在4月4日兒童節當天，提供12歲以下孩童及陪同家長免費使用游泳池優惠，場館也有多項為孩子打造的專屬活動課程。（圖由台北市體育局提供）

    台北市體育局各活動中心泳池在4月4日兒童節當天，提供12歲以下孩童及陪同家長免費使用游泳池優惠，場館也有多項為孩子打造的專屬活動課程。（圖由台北市體育局提供）

    2025/03/31 11:00

    〔記者何玉華／台北報導〕清明連假天氣可望回穩，正逢4月4日兒童節，台北市體育局各運動中心、公園泳池在4日當天提供12歲以下孩童及陪同家長免費使用游泳池優惠，場館也有多項為孩子打造的專屬活動課程。

    體育局指出，歡慶兒童節，除整修中的中正、南港之外，大同、中山、松山、大安、萬華、北投、士林、內湖、信義、文山運動中心，以及景美、大湖公園、玉泉公園、三民公園、榮星花園游泳池、青年公園運動休閒園區，在4月4日兒童節當天，提供12歲以下孩童及1名陪同家長免費游泳。

    此外，場館也有多項為孩子專屬打造的活動，包括極限運動訓練中心推出6歲以下幼童免費、12歲以下孩童半價的入場門票優惠；台北網球場推出12歲以下孩童免費使用場地；迎風碼頭則有兒童節盪槳池、獨木舟8折體驗價。

    另外，大同運動中心4月3至5日推出300元的直排輪體驗營及籃球體驗營；中山運動中心規劃包含魔術、黏土、氣球、雷射槍的免費體驗課；內湖運動中心4月3日打造有氣墊、跑酷、射箭保齡球、雷射槍的「無敵星樂園」；信義運動中心4月3、4日安排包含SUP水上運動、小海豚游泳等體驗課；文山運動中心有「獅吼逐浪巡航隊」闖關活動；萬華運動中心4月份兒童游泳課程單堂體驗價100元優惠；青年公園運動休閒園區在4月6日前，學生購買月卡現折200元。

    體育局長游竹萍表示，把握兒童節及連假期間，鼓勵小朋友們拉著爸媽接觸運動、享受運動樂趣，進而培養規律運動習慣，不僅有益成長過程的身心健康、和睦親子與人際關係，更能探索興趣、培養專長，持續厚實本市潛力優秀體育人才，使運動成為首都生活的DNA。

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