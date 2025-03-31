環境部綠領人才培育課程4/1起報名 年底全國將開設60班

環境部調查，2024年全台有近3600家企業釋出綠領職缺，平均每月需求高達2.2萬人，8年內成長3.29倍，顯示我國綠領人才需求快速成長。（資料照，記者吳柏軒攝）

2025/03/31 10:58

〔記者陳嘉怡／台北報導〕企業對綠領人才需求急速成長，環境部與全國28所大專院校合作，共同開設「環境部淨零綠領人才培育課程」，並提供30歲以下大專院校在學生學費優惠。環境部表示，該課程第1個班期將由國立臺灣師範大學，將於4月26日開設；明天（4月1日）上午9時起開放上網報名。

環境部日前與全國28所大專院校成立「淨零綠領人才培育聯盟」，推出為期48小時的「淨零綠領人才培育課程」，自4月1日上午9時起開放上網報名 （https://ulvis.net/iTs8） ，課程費用每人1萬2000元，由各開辦學校收取。30歲以下大專院校在學生（不含在職專班生）與低收入戶者且首次測驗就及格者，學生者可獲得半額學費優惠，低收入戶者則是全額學費優惠。

請繼續往下閱讀...

環境部國家環境研究院長劉宗勇表示，淨零綠領人才培育課程的第1個班期將由北區培育中心的國立臺灣師範大學於4月26日開設，其他區域培育中心亦將陸續開班。為顧及教學品質，淨零綠領人才培育課程每班學員數限制在40人以內，課程結束後學員需要參加測驗，測驗及格後，可獲得環境部頒發的合格證明。

劉宗勇表示，環境部淨零綠領人才培育課程的第1次測驗訂於8月下旬舉行，也就是暑假結束前，因此鼓勵大專院校學生踴躍報名，利用暑假期間強化個人淨零知能。今年第2次測驗則訂於11月下旬舉行。明年起，每年會舉辦3次測驗，預計每年培育至少3500名綠領人才。

劉宗勇強調，此次環境部開設的課程非常適合非理工科系者參加，鼓勵對氣候政策、環保法規、企業永續發展有興趣的學員報名參加。因初期的班期較少，名額有限，如遇班期報名額滿，可等待下一場班期，或報名參加鄰近加盟學校的班期。結盟的大專院校在今年底前至少會開設總共60個班期，可提供超過2400名的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法