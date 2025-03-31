教育部今公告公費留考 預計錄取201名

教育部今公告公費留考相關資訊，預計總錄取201名。（取自官網）

2025/03/31 10:49

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部公告今（114）年公費留學考試學門及預定錄取名額，預計6月下旬公告簡章，7月15日開放線上報名，10月4日舉行筆試，12月6日及7日舉行面試，今年預定錄取201名，包括一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、身心障礙公費生10名、原住民公費生20名及赴新南向國家公費生10名，其中配合「五大信賴產業推動方案」，於電資學群及工程學群相關學門共提供64個錄取名額，較去年增加40名錄取名額。

教育部國際司科長林曉瑩說明，該考試共計有19個學群、92個應考學門，一般公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位；而勵學優秀公費留學、身心障礙公費留學、原住民公費留學及赴新南向國家受獎生，可選擇攻讀碩士或博士學位。

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此外，林曉瑩表示，今年配合「五大信賴產業推動方案」，於電資學群及工程學群相關學門共提供64個錄取名額，較去年增加40名錄取名額，相關應考學門及名額包括「人工智慧」10名、「資通訊技術與應用」10名、「網路通訊」5名、「資通訊安全」10名、「新興半導體」5名、「材料科技」3名、「先進製造技術」5名、「能源工程」5名、「造船工程」3名、「航太工程」3名及「飛行器定位與導控」5名等，共計11個學門。

林曉瑩說明，今年公費留學考試學門、研究領域、留學國家、應考專門科目及預訂錄取名額等已公告於教育部全球資訊網，點選路徑為：教育部首頁―認證檢定及留考―公費留學與各項獎學金―公費留學考試，有意報考者可儘早準備。

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