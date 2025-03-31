平均月薪7萬！台虎首度招募高雄基地空服員 缺額30人

台灣虎航首度招募以高雄為基地的空服員。（虎航提供）

2025/03/31 10:49

〔記者蔡昀容／台北報導〕航空公司積極增加高雄出發航線，台灣虎航將首度移師到高雄招募空服員（即客艙組員），預計招募30人。虎航表示，這批組員將以高雄為基地，鼓勵有意願者把握機會。據了解，虎航空服員平均月薪7萬元。

因應南部地區持續發展及後疫情時代運量復甦，各航空公司積極增加高雄出發航線，顯示高雄旅運市場正穩定復甦。台灣虎航今天宣布，將首度移師到高雄進行客艙組員招募，本次招募的客艙組員將以高雄為基地，歡迎職場新鮮人、轉職或換跑道求職者參加，同時也將開放內部客艙組員轉調，鼓勵地方就業。

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台灣虎航今年邁入開航11周年，去年底成功轉為一般板上市，目前航點遍布日本、韓國、澳門、泰國、越南等地，也是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，連續9年獲得「讀者文摘」信譽品牌最高榮譽白金獎項認證。

配合新航點拓展及機隊汰舊換新，台灣虎航不定期公開徵才。這次客艙組員招募時間為4月1日凌晨0時1分起至4月13日晚間11點59分止，報名資格為大專院校以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日韓語會話能力尤佳。

虎航說明，報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排4月26日初試，5月3日複試，錄取組員將於2025年下半年報到。更多資訊請上yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」查看；另有其它內勤職缺，歡迎有興趣者應試。

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